Lý do không phải ai cũng biết khiến cua Cà Mau được ưa chuộng

Ngày 18-11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo quốc tế "Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cua biển". Đây là sự kiện trong Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 được diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Quang cảnh hội thảo quốc tế "Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cua biển"

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết địa phương có vị trí địa lý đặc biệt cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và vùng tiếp giáp trải rộng nên rất thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi cua biển.

ông Ngô Vũ Thăng nói về kết quả đạt được và những khó khăn của ngành hàng cua

Cua biển Cà Mau là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân

Cua Cà Mau được đánh giá là loại cua ngon và chất lượng nhất Việt Nam. Năm 2022, cua Cà Mau được xác lập bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đang là mặt hàng chủ lực của tỉnh với tổng giá trị mang lại hơn 10.000 tỉ đồng/năm. "Người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng cua Cà Mau thông qua danh tiếng và chất lượng, như: thịt săn chắc, ngon ngọt, nhiều dinh dưỡng... Sản phẩm cua Cà Mau không chỉ là nguồn thu quan trọng cho hàng vạn hộ dân mà còn là đặc sản có tiềm năng lớn để khai thác thị trường cao cấp trong nước và quốc tế" – ông Thăng nhấn mạnh.

Chuyên gia quốc tế chia sẻ giải pháp để phát triển ngành hàng cua

Hiện, Cà Mau có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha với sản lượng trên 31.000 tấn/năm. Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng tổng sản lượng cua lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.

Mặc dù có nhiều tiềm năng cũng như lợi thế trong phát triển nhưng ngành hàng cua Việt Nam đang đối diện với một số thách thức, như: áp lực dịch bệnh và an toàn sinh học có thể gây thiệt hại lớn nếu không có hệ thống giám sát, cảnh báo và quản lý; áp lực về quản lý môi trường cũng như bảo tồn nguồn lợi tự nhiên; giá trị gia tăng trên sản phẩm chế biến từ cua và thương hiệu còn khiêm tốn…

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận giải pháp kỹ thuật về việc phát triển nguồn giống chất lượng cao, chương trình giám sát dịch bệnh, đào tạo kỹ thuật cho người nuôi. Nghiên cứu mô hình nuôi cua kết hợp xây dựng tiêu chuẩn nuôi thân thiện môi trường; xây dựng sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến tiện lợi xuất khẩu và phát triển câu chuyện thương hiệu gắn với rừng ngập mặn để gia tăng nhận diện trên thị trường quốc tế…



