Thể thao

Thử thách với nhóm đua trụ hạng V-League

T.Phước

Do khoảng cách điểm số mong manh nên chỉ cần một trận thua cũng có thể kéo đội bóng từ vị trí an toàn xuống sát nhóm "đèn đỏ".

Khi mùa giải V-League 2025-2026 bước vào chặng nước rút, kết quả vòng 24 có thể trở thành bước ngoặt định đoạt tương lai nhiều CLB ở mùa giải năm nay, gồm Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Becamex TP HCM, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng.

Do khoảng cách điểm số mong manh nên chỉ cần một trận thua cũng có thể kéo đội bóng từ vị trí an toàn xuống sát nhóm "đèn đỏ". Trong số những CLB vẫn tiềm ẩn nguy cơ rớt hạng, lúc 19 giờ 15 phút ngày 22-5, PVF-CAND có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, chạm trán chủ nhà Thể Công Viettel. Tân binh của giải đấu đã bắt đầu cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của sân chơi V-League khi liên tục nằm trong nhóm 2 đội cuối bảng xếp hạng.

Tương tự PVF-CAND, trong nhóm cuối bảng, SHB Đà Nẵng cũng đối diện nguy cơ rớt hạng rất lớn. Kết quả hòa ở vòng 23 tạm giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí đáy bảng nhưng vẫn chưa đủ tạo được sự ổn định cần thiết. Tiếp đón CLB Hải Phòng ở vòng 24 (18 giờ ngày 23-5) là thời cơ để thầy trò ông Lê Đức Tuấn tích điểm tối đa. Bởi lẽ, đội bóng này đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và nhiều khả năng sẽ cất một số trụ cột, tung đội hình dự bị khi làm khách trên sân Chi Lăng.

Thử thách với nhóm đua trụ hạng V-League - Ảnh 1.

CLB HAGL (trái) khó tích điểm tối đa ở chặng đua nước rút. (Ảnh: QUỐC AN)

CLB HAGL cũng rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng. Đội bóng phố núi từng có thời điểm ở vị trí an toàn nhưng chuỗi trận sa sút gần đây khiến họ bị kéo xuống nhóm có nguy cơ rớt hạng hoặc phải chơi trận play-off trụ hạng. Điều khiến người hâm mộ lo lắng là CLB HAGL sẽ khó giành được điểm số tối đa ở 3 vòng đấu còn lại, khi lần lượt đối đầu với đội Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex TP HCM.

CLB Becamex TP HCM cũng rơi vào tình cảnh tương tự HAGL. Vì vậy, cuộc chạm trán trực tiếp giữa 2 đội ở vòng đấu cuối mùa diễn ra trên sân Gò Đậu được xem là trận "chung kết ngược". Becamex TP HCM đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 23 lượt đấu, kém Sông Lam Nghệ An (SLNA) đúng 3 điểm.

Nếu giành chiến thắng khi tiếp đón đội bóng xứ Nghệ ở vòng 24 (18 giờ ngày 24-5), đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh sẽ tăng thêm cơ hội trụ hạng. Trận đấu giữa đôi bên rất khó đoán bởi SLNA cũng cần thêm ít nhất một trận thắng để tiếp tục góp mặt ở V-League mùa sau.

