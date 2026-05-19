CLB Hoàng Anh Gia Lai rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng

Hoàng Anh Gia Lai (vàng) trong trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đội bóng phố núi đang trải qua quãng thời gian khốn khổ khi nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà Pleiku, lần lượt thua trước PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thành tích không tốt khiến CLB Hoàng Anh Gia Lai chưa thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League.

Tạm xếp thứ 11 với 22 điểm, đội bóng nhà bầu Đức chỉ còn hơn nhóm "đèn đỏ" 5 điểm. Nhưng điều người hâm mộ lo lắng là đội nhà sẽ khó giành được điểm số tối đa khi phải đụng độ các đối thủ mạnh ở 3 vòng đấu còn lại, lần lượt Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex TP HCM.

Hành trình còn lại ở V-League 2025-2026 của Hoàng Anh Gia Lai được dự đoán nhiều khó khăn

Sau 23 vòng đấu, Thanh Hóa cần thêm ít nhất 3 điểm để trụ hạng thành công. Vì vậy, thầy trò ông Mai Xuân Hợp hiển nhiên hướng mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ở vòng đấu thứ 24. Trong khi đó, Hà Nội đang khát điểm để hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 chung cuộc ở V-League mùa này. Chạm trán với đội bóng nhiều duyên nợ và đang ở "chiếu dưới" như Hoàng Anh Gia Lai là thời cơ để đoàn quân HLV Kewell tích điểm tối đa ở vòng 25.

Cuối cùng, Becamex TP HCM cũng rơi vào tình cảnh tương tự Hoàng Anh Gia Lai nên cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai đội "cùng khổ" ở vòng đấu cuối mùa giải trên sân Gò Đậu được xem là trận "chung kết ngược". Với 21 điểm sau 23 lượt đấu, Becamex TP HCM đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Becamex TP HCM (xanh) cũng rơi tình cảnh vất vã đua trụ hạng

Tuy nhiên, so với đối thủ, đội bóng đất Thủ có chút ít lợi thế ở chặng được còn lại của V-League 2025-2026. Đoàn quân HLV Hứa Hiền Vinh sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà ở vòng 24, làm khách trước "tân vương" Công an Hà Nội ở vòng 25.

Bên cạnh khả năng tự thân vận động, tấm vé trụ hạng của Hoàng Anh Gia Lai, Becamex TP HCM còn phụ thuộc yếu tố bên ngoài, khi Đà Nẵng lẫn PVF-CAND tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng, không thể cải thiện thành tích thi đấu và giậm chân ở 2 vị trí cuối bảng.