HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thu tiền điện không đúng quy định

Bài và ảnh: LÊ TỈNH

Nhiều chủ trọ tại TP HCM vẫn tự ý thu tiền điện giá cao, dồn áp lực lên người thuê

Giá điện sinh hoạt cao nhất theo quy định là 3.460 đồng/KWh. Thế nhưng, khảo sát tại nhiều khu trọ ở TP HCM cho thấy, người thuê đang cắn răng trả mức giá phổ biến từ 3.500 - 5.000 đồng/KWh. Khoản chênh lệch vô lý này đang khoét sâu vào túi tiền vốn đã eo hẹp của người lao động.

Thu cao hơn quy định

Việc phải trả tiền điện cao khiến chi phí sinh hoạt của người thuê tăng mạnh, đặc biệt là người lao động có thu nhập trung bình. Anh Nguyễn Thành Tâm (ở trọ tại phường Linh Xuân, TP HCM) cho biết chủ nhà đang thu tiền điện 5.000 đồng/KWh, tăng so với mức 4.000 đồng/KWh trước Tết.

Giá điện tăng cùng nhu cầu làm mát mùa nóng khiến chi phí của anh đội thêm 200.000 - 300.000 đồng/tháng. Với giá thuê 1,8 triệu đồng/tháng, tiền điện gần 600.000 đồng và các phí dịch vụ khác, tổng chi phí cố định cho chỗ ở vượt 2,5 triệu đồng/tháng, chiếm gần 30% thu nhập.

"Từ khi giá điện tăng, tôi không dám nghĩ đến việc lắp máy lạnh. Trừ tiền trọ, ăn uống, đi lại, hầu như tôi không còn dư. Nhiều khi cần tiền gấp cũng không xoay xở được, phải vay mượn rồi chờ lương trả lại. Mong rằng việc siết chặt quy định thu tiền điện sẽ giúp giảm bớt áp lực" - anh Tâm bày tỏ.

Tương tự, chị Nguyễn Huỳnh Anh Thư (thuê trọ tại phường Phú Nhuận, TP HCM) chia sẻ chủ nhà đã tăng giá điện từ 3.500 đồng lên 4.000 đồng/KWh. Máy lạnh và quạt hoạt động liên tục khiến tiền điện tháng qua lên 600.000 đồng, gần gấp đôi trước đây. Tính chung tiền phòng, điện, nước, WiFi và phí rác, chi phí chỗ ở mỗi tháng khoảng 4,3 triệu đồng, trong khi thu nhập của chị xấp xỉ 10 triệu đồng.

"Tiền điện tăng khiến khoản tiết kiệm giảm đáng kể, tôi phải thắt chặt chi tiêu để bù vào. Giá điện phổ biến ở khu này là 3.500 - 4.000 đồng/KWh. Nếu chủ nhà giảm giá điện, họ lại có xu hướng đẩy giá thuê phòng lên cao hơn" - chị Thư lo ngại.

Thực tế, nhiều người thuê trọ bức xúc khi bị thu giá điện vượt mức nhưng đành chấp nhận. Họ ngại chuyển nơi ở do đã quen môi trường, gần nơi làm việc và sợ tốn công sức, chi phí dọn dẹp. Một số ý kiến cũng cho rằng nếu giá điện được điều chỉnh giảm, chủ trọ có thể dễ dàng bù đắp bằng việc tăng tiền thuê phòng (khoảng 200.000 - 300.000 đồng/tháng) hoặc nâng giá các khoản phụ phí khác như nước, WiFi, dịch vụ.

Thu tiền điện không đúng quy định - Ảnh 1.

Bất chấp quy định, nhiều người thuê trọ tại TP HCM vẫn phải gánh tiền điện giá “trên trời” do chủ nhà tự định

"Lý lẽ" của chủ nhà trọ

Lý giải việc thu tiền điện cao hơn quy định, một số chủ trọ tại TP HCM cho biết nguyên nhân chủ yếu do chi phí vận hành và mặt bằng giá chung. Điển hình, ông Nguyễn Bảy, chủ dãy trọ gần 20 phòng tại phường Tam Bình (TP HCM), áp dụng mức 4.000 đồng/KWh dựa trên mặt bằng khu vực. Do đối tượng thuê chủ yếu là sinh viên, công nhân, ông giữ giá phòng thấp để chia sẻ áp lực, đồng thời thu chênh lệch tiền điện nhằm bù đắp chi phí bảo trì, sửa chữa, thay bóng đèn.

Tương tự, chị Hường, chủ trọ tại phường Hiệp Bình (TP HCM), cho rằng mức thu cao nhằm duy trì hoạt động chung như camera an ninh, chiếu sáng. Các chủ trọ khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm nếu được cơ quan chức năng hướng dẫn rõ ràng.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), thông tin đơn vị đã liên tục tuyên truyền, vận động chủ trọ thu tiền điện đúng giá. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại một số chủ nhà chưa nhận thức đúng chủ trương dẫn đến cố tình thu sai. Nhiều trường hợp còn gộp tiền điện với phí internet, truyền hình cáp, tiền rác, nước sinh hoạt chung, khiến người thuê gánh chi phí lớn.

Về quy định áp giá điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà (bên thuê không phải hộ gia đình), nếu có hợp đồng từ 12 tháng trở lên và đăng ký tạm trú, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện. Với hợp đồng dưới 12 tháng, nếu chủ nhà không kê khai đủ số người dùng, ngành điện sẽ áp dụng giá sinh hoạt bậc 3 (từ 101 - 200 KWh) cho toàn bộ sản lượng đo tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai đủ người dùng, định mức căn cứ vào chứng từ tạm trú: Cứ 4 người được tính là một hộ. Cụ thể, 1 người tính 1/4 định mức, 2 người tính 1/2 định mức, 3 người tính 3/4 định mức và 4 người là 1 định mức. Khi thay đổi số người, chủ trọ phải thông báo để điều chỉnh.

Theo Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 9-5-2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt gồm 6 bậc lũy tiến, dao động từ 1.984 đồng/KWh ở bậc thấp nhất đến 3.460 đồng/KWh ở bậc cao nhất (chưa bao gồm thuế GTGT). Như vậy, mức giá cao nhất chủ trọ được phép thu chỉ tương ứng giá điện bậc 6 là 3.460 đồng/KWh.

Người dân có thể liên hệ tổng đài 1900545454, website https://evnhcmc.vn/, ứng dụng EVNHCMC, email cskh@hcmpc.com.vn hoặc Fanpage "Tổng Công ty Điện lực TP HCM" để được hỗ trợ áp dụng đúng định mức. 

Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 25-5-2026, nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện theo quy định sẽ bị phạt nặng từ 20-30 triệu đồng.


Tin liên quan

Tiền điện bao nhiêu mỗi tháng thì hộ gia đình nên lắp điện mặt trời mái nhà?

Tiền điện bao nhiêu mỗi tháng thì hộ gia đình nên lắp điện mặt trời mái nhà?

(NLĐO) - Hộ gia đình có tiền điện từ 800 ngàn đồng mỗi tháng trở lên có thể cân nhắc lắp điện mặt trời mái nhà.

Một thói quen nhỏ ít để ý đang âm thầm khiến hóa đơn tiền điện leo thang

(NLĐO)- Việc thường xuyên cắm điện thiết bị dù không sử dụng tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm tiêu tốn điện năng mỗi ngày

Điện lực TPHCM lý giải về tiền điện tăng trong mùa nắng nóng

(NLĐO) - Theo thống kê của EVNHCMC, hiện có khoảng 2,8% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiền điện tăng trên 200% trong tháng 4.

TP HCM điện chủ nhà trọ tiền điện người thuê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo