Thu tiền điện không đúng quy định

Giá điện sinh hoạt cao nhất theo quy định là 3.460 đồng/KWh. Thế nhưng, khảo sát tại nhiều khu trọ ở TP HCM cho thấy, người thuê đang cắn răng trả mức giá phổ biến từ 3.500 - 5.000 đồng/KWh. Khoản chênh lệch vô lý này đang khoét sâu vào túi tiền vốn đã eo hẹp của người lao động.

Thu cao hơn quy định

Việc phải trả tiền điện cao khiến chi phí sinh hoạt của người thuê tăng mạnh, đặc biệt là người lao động có thu nhập trung bình. Anh Nguyễn Thành Tâm (ở trọ tại phường Linh Xuân, TP HCM) cho biết chủ nhà đang thu tiền điện 5.000 đồng/KWh, tăng so với mức 4.000 đồng/KWh trước Tết.

Giá điện tăng cùng nhu cầu làm mát mùa nóng khiến chi phí của anh đội thêm 200.000 - 300.000 đồng/tháng. Với giá thuê 1,8 triệu đồng/tháng, tiền điện gần 600.000 đồng và các phí dịch vụ khác, tổng chi phí cố định cho chỗ ở vượt 2,5 triệu đồng/tháng, chiếm gần 30% thu nhập.

"Từ khi giá điện tăng, tôi không dám nghĩ đến việc lắp máy lạnh. Trừ tiền trọ, ăn uống, đi lại, hầu như tôi không còn dư. Nhiều khi cần tiền gấp cũng không xoay xở được, phải vay mượn rồi chờ lương trả lại. Mong rằng việc siết chặt quy định thu tiền điện sẽ giúp giảm bớt áp lực" - anh Tâm bày tỏ.

Tương tự, chị Nguyễn Huỳnh Anh Thư (thuê trọ tại phường Phú Nhuận, TP HCM) chia sẻ chủ nhà đã tăng giá điện từ 3.500 đồng lên 4.000 đồng/KWh. Máy lạnh và quạt hoạt động liên tục khiến tiền điện tháng qua lên 600.000 đồng, gần gấp đôi trước đây. Tính chung tiền phòng, điện, nước, WiFi và phí rác, chi phí chỗ ở mỗi tháng khoảng 4,3 triệu đồng, trong khi thu nhập của chị xấp xỉ 10 triệu đồng.

"Tiền điện tăng khiến khoản tiết kiệm giảm đáng kể, tôi phải thắt chặt chi tiêu để bù vào. Giá điện phổ biến ở khu này là 3.500 - 4.000 đồng/KWh. Nếu chủ nhà giảm giá điện, họ lại có xu hướng đẩy giá thuê phòng lên cao hơn" - chị Thư lo ngại.

Thực tế, nhiều người thuê trọ bức xúc khi bị thu giá điện vượt mức nhưng đành chấp nhận. Họ ngại chuyển nơi ở do đã quen môi trường, gần nơi làm việc và sợ tốn công sức, chi phí dọn dẹp. Một số ý kiến cũng cho rằng nếu giá điện được điều chỉnh giảm, chủ trọ có thể dễ dàng bù đắp bằng việc tăng tiền thuê phòng (khoảng 200.000 - 300.000 đồng/tháng) hoặc nâng giá các khoản phụ phí khác như nước, WiFi, dịch vụ.

Bất chấp quy định, nhiều người thuê trọ tại TP HCM vẫn phải gánh tiền điện giá “trên trời” do chủ nhà tự định

"Lý lẽ" của chủ nhà trọ

Lý giải việc thu tiền điện cao hơn quy định, một số chủ trọ tại TP HCM cho biết nguyên nhân chủ yếu do chi phí vận hành và mặt bằng giá chung. Điển hình, ông Nguyễn Bảy, chủ dãy trọ gần 20 phòng tại phường Tam Bình (TP HCM), áp dụng mức 4.000 đồng/KWh dựa trên mặt bằng khu vực. Do đối tượng thuê chủ yếu là sinh viên, công nhân, ông giữ giá phòng thấp để chia sẻ áp lực, đồng thời thu chênh lệch tiền điện nhằm bù đắp chi phí bảo trì, sửa chữa, thay bóng đèn.

Tương tự, chị Hường, chủ trọ tại phường Hiệp Bình (TP HCM), cho rằng mức thu cao nhằm duy trì hoạt động chung như camera an ninh, chiếu sáng. Các chủ trọ khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm nếu được cơ quan chức năng hướng dẫn rõ ràng.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), thông tin đơn vị đã liên tục tuyên truyền, vận động chủ trọ thu tiền điện đúng giá. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại một số chủ nhà chưa nhận thức đúng chủ trương dẫn đến cố tình thu sai. Nhiều trường hợp còn gộp tiền điện với phí internet, truyền hình cáp, tiền rác, nước sinh hoạt chung, khiến người thuê gánh chi phí lớn.

Về quy định áp giá điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà (bên thuê không phải hộ gia đình), nếu có hợp đồng từ 12 tháng trở lên và đăng ký tạm trú, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện. Với hợp đồng dưới 12 tháng, nếu chủ nhà không kê khai đủ số người dùng, ngành điện sẽ áp dụng giá sinh hoạt bậc 3 (từ 101 - 200 KWh) cho toàn bộ sản lượng đo tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai đủ người dùng, định mức căn cứ vào chứng từ tạm trú: Cứ 4 người được tính là một hộ. Cụ thể, 1 người tính 1/4 định mức, 2 người tính 1/2 định mức, 3 người tính 3/4 định mức và 4 người là 1 định mức. Khi thay đổi số người, chủ trọ phải thông báo để điều chỉnh.

Theo Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 9-5-2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện sinh hoạt gồm 6 bậc lũy tiến, dao động từ 1.984 đồng/KWh ở bậc thấp nhất đến 3.460 đồng/KWh ở bậc cao nhất (chưa bao gồm thuế GTGT). Như vậy, mức giá cao nhất chủ trọ được phép thu chỉ tương ứng giá điện bậc 6 là 3.460 đồng/KWh.

Người dân có thể liên hệ tổng đài 1900545454, website https://evnhcmc.vn/, ứng dụng EVNHCMC, email cskh@hcmpc.com.vn hoặc Fanpage "Tổng Công ty Điện lực TP HCM" để được hỗ trợ áp dụng đúng định mức.

Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 25-5-2026, nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện theo quy định sẽ bị phạt nặng từ 20-30 triệu đồng.



