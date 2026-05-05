Một thói quen nhỏ ít để ý đang âm thầm khiến hóa đơn tiền điện leo thang

Tại hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" do Báo Người Lao Động và Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết hóa đơn tiền điện của người dân thường tăng cao trong mùa nắng nóng, chủ yếu do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát gia tăng.

Trong đó, thiết bị điều hòa không khí (máy lạnh) là nguyên nhân chính, chiếm khoảng 40% - 60% tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình.

Khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức 37-40°C, nhiều gia đình có xu hướng sử dụng máy lạnh liên tục cả ngày lẫn đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (dưới 26°C) và vận hành đồng thời nhiều máy ở các phòng khác nhau.

Không chỉ vậy, nhiệt độ môi trường cao còn làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, khiến máy nén phải chạy liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Các thiết bị làm mát khác như tủ lạnh, tủ đông cũng phải tăng tần suất hoạt động để duy trì nhiệt độ bên trong, từ đó làm mức tiêu thụ điện tăng lên.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, thói quen sử dụng điện cũng góp phần đẩy hóa đơn tăng cao. Chẳng hạn, việc thường xuyên cắm điện bình đun nước siêu tốc dù không sử dụng có thể âm thầm làm tiêu hao điện năng.

Khi sản lượng điện tiêu thụ vượt các ngưỡng quy định, phần điện năng này sẽ được tính theo mức giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, khiến chi phí tăng nhanh.

Để sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, EVNHCMC khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nên ưu tiên lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các sản phẩm có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc công nghệ Inverter. Đồng thời, cần rút phích điện khi không sử dụng thiết bị.

Khi dùng máy lạnh, nên cài đặt nhiệt độ ở mức 26-28°C và kết hợp chế độ quạt gió để giảm tiêu thụ điện. Việc vệ sinh, bảo trì định kỳ các thiết bị làm mát cũng giúp nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, có thể áp dụng các giải pháp như sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt để giảm nhiệt độ trong nhà, qua đó giảm tải cho các thiết bị làm mát và tiết kiệm điện năng.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), cho hay đã cùng các Công ty Điện lực đã làm việc với khách hàng để triển khai các giải pháp tiết kiệm điện; và gần đây các Công ty Điện lực tiếp tục làm việc với khách hàng để bổ sung các chỉ tiêu về tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 09/CT-TTg, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

EVNSPC đang phối hợp triển khai web kiểm toán năng lượng nhanh để hỗ trợ khách tòa nhà công sở/toà nhà thương mại có giải pháp thực hiện việc tiết kiệm năng lượng.

Lắp đặt công tơ điện tử giúp người dân theo dõi chỉ số điện theo thời gian thực qua app. Việc minh bạch hóa dữ liệu giúp người dùng tự chủ động cắt giảm các thiết bị không cần thiết.

Tăng cường khuyến khích khách hàng cài đặt, sử dụng app CSKH và phổ biến đến khách hàng tính năng theo dõi sản lượng điện hằng ngày, cảnh báo khi điện năng tiêu thụ tăng cao đột biến.

"Với những khách hàng tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải, được EVNSPC theo dõi sát sao, hỗ trợ kỹ thuật tận tình, đảm bảo chất lượng điện tốt nhất; hỗ trợ tư vấn miễn phí về giải pháp tiết kiệm điện, cải tiến công nghệ, nâng cấp thiết bị để giảm tổn hao, tăng hiệu suất sản xuất; rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện…"- ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC nói.

Các công ty điện lực cũng tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ điện (BESS).