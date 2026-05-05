Một thói quen nhỏ ít để ý đang âm thầm khiến hóa đơn tiền điện leo thang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một thói quen nhỏ ít để ý đang âm thầm khiến hóa đơn tiền điện leo thang

Tin: Lê Tỉnh, ảnh: Quang Liêm

(NLĐO)- Việc thường xuyên cắm điện thiết bị dù không sử dụng tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm tiêu tốn điện năng mỗi ngày

Tại hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" do Báo Người Lao Động và Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết hóa đơn tiền điện của người dân thường tăng cao trong mùa nắng nóng, chủ yếu do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát gia tăng.

Trong đó, thiết bị điều hòa không khí (máy lạnh) là nguyên nhân chính, chiếm khoảng 40% - 60% tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình.

Khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức 37-40°C, nhiều gia đình có xu hướng sử dụng máy lạnh liên tục cả ngày lẫn đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (dưới 26°C) và vận hành đồng thời nhiều máy ở các phòng khác nhau.

Không chỉ vậy, nhiệt độ môi trường cao còn làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, khiến máy nén phải chạy liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Các thiết bị làm mát khác như tủ lạnh, tủ đông cũng phải tăng tần suất hoạt động để duy trì nhiệt độ bên trong, từ đó làm mức tiêu thụ điện tăng lên.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, thói quen sử dụng điện cũng góp phần đẩy hóa đơn tăng cao. Chẳng hạn, việc thường xuyên cắm điện bình đun nước siêu tốc dù không sử dụng có thể âm thầm làm tiêu hao điện năng.

Thói quen nhỏ âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao Tại TPHCM 2026 - Ảnh 1.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng

Khi sản lượng điện tiêu thụ vượt các ngưỡng quy định, phần điện năng này sẽ được tính theo mức giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, khiến chi phí tăng nhanh.

Để sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, EVNHCMC khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nên ưu tiên lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các sản phẩm có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc công nghệ Inverter. Đồng thời, cần rút phích điện khi không sử dụng thiết bị.

Khi dùng máy lạnh, nên cài đặt nhiệt độ ở mức 26-28°C và kết hợp chế độ quạt gió để giảm tiêu thụ điện. Việc vệ sinh, bảo trì định kỳ các thiết bị làm mát cũng giúp nâng cao hiệu suất và kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, có thể áp dụng các giải pháp như sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt để giảm nhiệt độ trong nhà, qua đó giảm tải cho các thiết bị làm mát và tiết kiệm điện năng.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), cho hay đã cùng các Công ty Điện lực đã làm việc với khách hàng để triển khai các giải pháp tiết kiệm điện; và gần đây các Công ty Điện lực tiếp tục làm việc với khách hàng để bổ sung các chỉ tiêu về tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 09/CT-TTg, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

EVNSPC đang phối hợp triển khai web kiểm toán năng lượng nhanh để hỗ trợ khách tòa nhà công sở/toà nhà thương mại có giải pháp thực hiện việc tiết kiệm năng lượng.

Thói quen nhỏ âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao Tại TPHCM 2026 - Ảnh 2.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC đã cùng các Công ty Điện lực làm việc với khách hàng để triển khai các giải pháp tiết kiệm điện

Lắp đặt công tơ điện tử giúp người dân theo dõi chỉ số điện theo thời gian thực qua app. Việc minh bạch hóa dữ liệu giúp người dùng tự chủ động cắt giảm các thiết bị không cần thiết.

Tăng cường khuyến khích khách hàng cài đặt, sử dụng app CSKH và phổ biến đến khách hàng tính năng theo dõi sản lượng điện hằng ngày, cảnh báo khi điện năng tiêu thụ tăng cao đột biến.

"Với những khách hàng tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải, được EVNSPC theo dõi sát sao, hỗ trợ kỹ thuật tận tình, đảm bảo chất lượng điện tốt nhất; hỗ trợ tư vấn miễn phí về giải pháp tiết kiệm điện, cải tiến công nghệ, nâng cấp thiết bị để giảm tổn hao, tăng hiệu suất sản xuất; rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện…"- ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc EVNSPC nói.

Các công ty điện lực cũng tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ điện (BESS).

Tin liên quan

Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

Điện lực TPHCM có khuyến cáo quan trọng đến chủ nhà trọ đang thu tiền điện sai quy định

(NLĐO)- Chủ nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

(NLĐO)- Điện lực TPHCM đã triển khai mục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà trên trang web và ứng dụng để người dân thuận tiện thông báo.

Điện lực miền Nam hoàn thành 51 công trình điện 110kV ngay đúng dịp lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- 51 công trình điện 110kV đi vào vận hành sẽ giúp tăng cường năng lực cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

người tiêu dùng EVNHCMC hộ gia đình năng lượng mặt trời tiêu thụ điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo