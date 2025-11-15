TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh bền vững

Bài và ảnh: Ngọc Quý

Việc mở rộng TP HCM đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược chuyển đổi xanh đồng bộ

Sáng 13-11, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) phối hợp Đại học VinUni tổ chức hội thảo "Tham vấn ý kiến về dự thảo Đề án Chuyển đổi Xanh cho TP HCM mới", nhằm lấy ý kiến hoàn thiện kế hoạch phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero).

PGS-TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng VinUni, nhấn mạnh việc mở rộng TP HCM đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược chuyển đổi xanh đồng bộ. Dự thảo đề án đề xuất khung chiến lược, cơ chế điều phối liên ngành, hệ thống chỉ tiêu và chương trình hành động cụ thể; tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, thúc đẩy năng lượng tái tạo, giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết quốc tế.

Dự thảo xác định 76 chỉ tiêu, gồm năng lượng, giao thông - logistics, hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, lối sống - tiêu dùng bền vững, tài chính và nguồn nhân lực. Mục tiêu là tái chế trên 70% chất thải sinh hoạt vào 2030, tỉ lệ giao thông công cộng đạt trên 15% vào 2030, không gian xanh khoảng 7 m²/người vào 2035, kinh tế xanh chiếm trên 20% GRDP vào 2030.

TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh bền vững - Ảnh 1.

PGS-TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, trình bày tại hội thảo

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu ra hệ thống giải pháp gồm phát triển năng lượng tái tạo, giao thông xanh, hạ tầng bền vững, chuyển đổi công nghiệp, nông nghiệp, số hóa quản lý hạ tầng, đào tạo nhân lực xanh, thúc đẩy tài chính xanh và khởi nghiệp. TP HCM dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi Xanh và Quỹ Chuyển đổi Xanh, huy động 15%-20% vốn nhà nước, phần còn lại từ xã hội và quốc tế.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS, nhấn mạnh TP HCM đang chịu sức ép kép khi tăng trưởng kinh tế mạnh đối mặt ngập úng, ô nhiễm và quá tải hạ tầng. Do đó, đề án gợi mở nhiều giải pháp: phát triển giao thông - logistics xanh, thúc đẩy metro, xe buýt điện, đô thị nén gắn với giao thông, mở rộng hạ tầng phi cơ giới, thí điểm vùng phát thải thấp tại Cần Giờ, Côn Đảo, chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch, xây dựng mạng lưới trạm sạc đồng bộ. Dự kiến trong 9 năm tới, 47 dự án trọng điểm sẽ được triển khai, gồm tuyến metro số 2, đường sắt đô thị 3A, tái cấu trúc mạng lưới xe buýt, phát triển trạm sạc.

Đại diện Tập đoàn Becamex nhấn mạnh các dự án đường sắt vận tải hàng hóa cần ưu tiên chiến lược, kết nối khu công nghiệp với cảng, giảm 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm và 38% lưu lượng giao thông đường bộ.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo sụt lún tại TP HCM diễn ra nhanh và nghiêm trọng nên cần giám sát và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn lâu dài.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo