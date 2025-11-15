TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh bền vững

Sáng 13-11, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) phối hợp Đại học VinUni tổ chức hội thảo "Tham vấn ý kiến về dự thảo Đề án Chuyển đổi Xanh cho TP HCM mới", nhằm lấy ý kiến hoàn thiện kế hoạch phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero).

PGS-TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng VinUni, nhấn mạnh việc mở rộng TP HCM đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược chuyển đổi xanh đồng bộ. Dự thảo đề án đề xuất khung chiến lược, cơ chế điều phối liên ngành, hệ thống chỉ tiêu và chương trình hành động cụ thể; tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, thúc đẩy năng lượng tái tạo, giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện cam kết quốc tế.

Dự thảo xác định 76 chỉ tiêu, gồm năng lượng, giao thông - logistics, hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, lối sống - tiêu dùng bền vững, tài chính và nguồn nhân lực. Mục tiêu là tái chế trên 70% chất thải sinh hoạt vào 2030, tỉ lệ giao thông công cộng đạt trên 15% vào 2030, không gian xanh khoảng 7 m²/người vào 2035, kinh tế xanh chiếm trên 20% GRDP vào 2030.

PGS-TS Phan Thị Thục Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, trình bày tại hội thảo

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu ra hệ thống giải pháp gồm phát triển năng lượng tái tạo, giao thông xanh, hạ tầng bền vững, chuyển đổi công nghiệp, nông nghiệp, số hóa quản lý hạ tầng, đào tạo nhân lực xanh, thúc đẩy tài chính xanh và khởi nghiệp. TP HCM dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi Xanh và Quỹ Chuyển đổi Xanh, huy động 15%-20% vốn nhà nước, phần còn lại từ xã hội và quốc tế.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS, nhấn mạnh TP HCM đang chịu sức ép kép khi tăng trưởng kinh tế mạnh đối mặt ngập úng, ô nhiễm và quá tải hạ tầng. Do đó, đề án gợi mở nhiều giải pháp: phát triển giao thông - logistics xanh, thúc đẩy metro, xe buýt điện, đô thị nén gắn với giao thông, mở rộng hạ tầng phi cơ giới, thí điểm vùng phát thải thấp tại Cần Giờ, Côn Đảo, chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch, xây dựng mạng lưới trạm sạc đồng bộ. Dự kiến trong 9 năm tới, 47 dự án trọng điểm sẽ được triển khai, gồm tuyến metro số 2, đường sắt đô thị 3A, tái cấu trúc mạng lưới xe buýt, phát triển trạm sạc.

Đại diện Tập đoàn Becamex nhấn mạnh các dự án đường sắt vận tải hàng hóa cần ưu tiên chiến lược, kết nối khu công nghiệp với cảng, giảm 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm và 38% lưu lượng giao thông đường bộ.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo sụt lún tại TP HCM diễn ra nhanh và nghiêm trọng nên cần giám sát và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn lâu dài.



