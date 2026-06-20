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Thư từ Canada: Hòa mình vào biển người ở Toronto

Nghĩa Trần

Mùa hè ở Toronto, 18 giờ mà nắng vẫn chang chang, vậy mà dân Canada hình như miễn nhiễm với nắng.

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Cả chục ngàn người đội nón đỏ, mặc áo đỏ, màu truyền thống của đội tuyển Canada, cờ xí rợp trời kéo về Fan Zone. Không khí đúng nghĩa lễ hội: sân khấu nhạc sống quậy tưng bừng, quầy bia và nước giải khát lúc nào cũng đông nghịt, tiếng cười nói hòa cùng tiếng reo hò vang khắp nơi.

Đi một vòng mới thấy người Canada mê cái cảm giác tụ họp đông vui ghê gớm. Fan Zone giống như điểm hẹn của đủ kiểu bạn bè và gia đình. Người thì ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, người chăm chăm nhìn màn hình chờ khoảnh khắc được hét đến khản cổ khi đội nhà có cú sút thành bàn. Nhiều gia đình còn biến nơi đây thành buổi picnic ngoài trời: trải tấm bạt nhỏ, vừa tắm nắng, ăn uống nhẹ nhàng, vừa hòa theo nhịp bóng đá và cảm xúc của đám đông.

Nhìn cảnh đó mới thấy, đôi khi người ta đến không chỉ để xem bóng đá. Nhiều người đến để được hòa vào một biển người cùng chung cảm xúc, cùng hồi hộp, cùng cười, cùng la hét như thể đã quen nhau từ rất lâu.

Thư từ Canada: Hòa mình vào biển người ở Toronto - Ảnh 1.

Tác giả (trái) và 1 khán giả tại khu Fan Zone chật kín người hâm mộ bóng đá

Không khí càng lúc càng cuồng nhiệt khi đội Canada liên tiếp làm tung lưới Qatar 3 lần ngay trong hiệp một. Fan Zone lúc này biến thành một "sàn nhảy" khổng lồ. Già trẻ lớn bé, ai cũng đứng bật dậy, ôm nhau, nhảy tưng tưng như vừa trúng số. Ống kính truyền hình cũng lia nhanh đến cảnh phu nhân Thủ tướng Canada Mark Carney - bà Diana Fox Carney, vừa vỗ tay vừa nhún nhảy đầy phấn khích , đủ thấy sức mạnh kỳ lạ của bóng đá.

Rồi khi trận đấu kết thúc với tỉ số 6-0 nghiêng về Canada, niềm vui như vỡ òa. Fan sung sướng khỏi nói, nhưng có lẽ vui không kém là các quầy bia trong Fan Zone "trúng mánh" lớn bởi người ta tiếp tục cụng lon, chụp hình, hát hò và kéo dài cuộc vui như muốn giữ lại cảm giác chiến thắng cho đến khi quầy bia hết sạch.

Ngẫm ra, bóng đá đôi khi không chỉ là chuyện thắng thua. Nó là cái cớ để con người tạm quên những lo toan thường ngày, đứng cạnh nhau, cười với nhau và cảm thấy mình thuộc về một điều gì đó lớn hơn chính mình. 

Biết đâu, vài năm sau nhớ lại World Cup, thứ còn đọng lại không phải là tỉ số 6-0… mà là cảm giác được hòa vào biển người đỏ rực giữa một chiều hè Toronto đầy nắng và đầy tiếng cười.

Thư từ Canada: Hòa mình vào biển người ở Toronto - Ảnh 2.

 

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