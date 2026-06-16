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Thể thao

World Cup 2026: Trái bóng "ôm trọn" cộng đồng

Vĩnh Lộc

Đối với cộng đồng người Việt tại Canada, World Cup luôn là dịp đặc biệt

Dù bóng đá chưa phải môn thể thao số một như khúc côn cầu, nhưng những ngày diễn ra World Cup 2026, từ các quảng trường, nhà hàng, quán cà phê đến những khu dân cư có đông người nhập cư, đâu đâu cũng thấy màu cờ sắc áo và những cuộc trò chuyện xoay quanh trái bóng tròn.

Đối với cộng đồng người Việt tại Canada, World Cup luôn là dịp đặc biệt. Nhiều gia đình thức khuya hoặc dậy sớm để theo dõi các trận đấu, tụ tập bạn bè xem bóng đá, cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển yêu thích. Dù sống xa quê hương, cảm giác hòa mình vào bầu không khí lễ hội bóng đá toàn cầu vẫn mang lại nhiều cảm xúc khó quên. Những lá cờ của nhiều quốc gia tung bay trên đường phố phản ánh sự đa dạng văn hóa đặc trưng của Canada, nơi người dân từ khắp nơi trên thế giới cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá.

World Cup 2026: Trái bóng "ôm trọn" cộng đồng - Ảnh 1.

Rực sắc màu đỏ trắng trên khán đài ở Canada tại World Cup 2026 (Ảnh: FAN CLUB TORONTO CITY)

Đặc biệt, khi đội tuyển Canada lần đầu tiên được thi đấu World Cup trên sân nhà, niềm tự hào của người dân địa phương càng được đẩy lên cao. Nhiều đồng nghiệp của tôi, vốn không phải là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cũng bắt đầu quan tâm đến các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Các văn phòng, nơi làm việc thường xuyên xuất hiện những cuộc trao đổi về kết quả thi đấu, cơ hội đi tiếp và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ.

Lần đầu xem World Cup, lần đầu Canada đá sân nhà, khi bước vào sân, nhìn hàng chục ngàn khán giả khoác màu áo đỏ trắng, tiếng hò reo mỗi khi đội nhà lên bóng làm cả khán đài rung chuyển. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với việc xem qua màn hình tivi. Tôi nhận ra mình không chỉ đang xem một trận bóng đá, mà đang được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của đất nước nơi mình đã gắn bó nhiều năm.

World Cup rồi sẽ kết thúc, những trận đấu sẽ đi vào lịch sử, nhưng điều còn lại với nhiều người không chỉ là tỉ số hay chức vô địch. 

Đó là cảm giác được hòa mình vào bầu không khí của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, được chia sẻ niềm vui cùng gia đình, bạn bè và cộng đồng. Với nhiều người Việt tại Canada, World Cup 2026 vì thế không đơn thuần là bóng đá, mà còn là một kỷ niệm đẹp về tình thân, tình bạn và những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

World Cup 2026: Trái bóng "ôm trọn" cộng đồng - Ảnh 2.

 

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