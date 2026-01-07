Thủ tướng: 15-1 phải xong nhà và hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng cho các hộ được xây, sửa sau thiên tai

Sáng 7-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" sáng 7-1. Ảnh: Nhật Bắc



Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Tại hội nghị kiểm điểm tình hình ngày 30-12, với kết quả đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, đạt 100% mục tiêu đề ra, Thủ tướng chỉ đạo "thừa thắng xông lên", hoàn thành xây lại nhà cho người dân vào ngày 15-1-2026, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước ngày 15-1-2026

Theo báo cáo, đến nay tại các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15-1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, đã hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Các địa phương tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương (riêng Hà Tĩnh 1 tỉ đồng, 100 triệu đồng/căn); huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỉ đồng; chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung"; bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Hỗ trợ thêm mỗi hộ dân được sửa chữa hoặc xây mới từ 5 đến 10 triệu đồng

Với mục tiêu tới ngày 15-1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa", với tinh thần "thi công 3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội XIV của Đảng; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.