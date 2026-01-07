Thủ tướng: 15-1 phải xong nhà và hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng cho các hộ được xây, sửa sau thiên tai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thủ tướng: 15-1 phải xong nhà và hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng cho các hộ được xây, sửa sau thiên tai

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu tới ngày 15-1 hoàn thành việc xây, sửa nhà, đồng thời hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.

Sáng 7-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" sáng 7-1. Ảnh: Nhật Bắc

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Tại hội nghị kiểm điểm tình hình ngày 30-12, với kết quả đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, đạt 100% mục tiêu đề ra, Thủ tướng chỉ đạo "thừa thắng xông lên", hoàn thành xây lại nhà cho người dân vào ngày 15-1-2026, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước ngày 15-1-2026

Theo báo cáo, đến nay tại các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15-1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, đã hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Các địa phương tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương (riêng Hà Tĩnh 1 tỉ đồng, 100 triệu đồng/căn); huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỉ đồng; chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung"; bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Hỗ trợ thêm mỗi hộ dân được sửa chữa hoặc xây mới từ 5 đến 10 triệu đồng

Với mục tiêu tới ngày 15-1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa", với tinh thần "thi công 3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội XIV của Đảng; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho "Chiến dịch Quang Trung" để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Tin liên quan

Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung

Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung

(NLĐO) – Bộ Công an xuất quân thần tốc 15 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước hạn 20 ngày.

Cần lan tỏa "Chiến dịch Quang Trung"

Tròn một tháng trước, ngày 30-11, Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng chốt mốc thời gian hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung".

Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính lũ lụt miền trung chiến dịch Quang Trung bão, lũ tại khu vực miền Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo