Thủ tướng ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

D.Ngọc

(NLĐO)- Điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược.

Ngày 27-1-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền đơn thuần mà là công cụ mềm có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước, gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Thủ tướng ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài - Ảnh 1.

Một hoạt động trong "Ngày Việt Nam ở nước ngoài" - chương trình quảng bá quốc gia thường niên được Thủ tướng Chính phủ giao Vụ Ngoại giao văn hoá và UNESCO, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức từ năm 2010. Ảnh: Vietnam+

Một điểm mới quan trọng của Chiến lược là lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược, làm nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Trên cơ sở đó, hình ảnh Việt Nam không còn được truyền thông theo cách phân tán, rời rạc theo từng lĩnh vực hay từng cơ quan, mà được định vị tổng thể, nhất quán, đồng thời linh hoạt thích ứng với từng thị trường, từng khu vực và từng nhóm công chúng quốc tế.

Chiến lược hướng tới xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, có khát vọng đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư - kinh doanh hấp dẫn, là điểm đến an toàn, thân thiện và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Con người Việt Nam với các giá trị hiện đại nhưng giàu truyền thống, sáng tạo nhưng giàu tính nhân văn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là trung tâm trong chiến lược truyền thông hình ảnh quốc gia.

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có hình ảnh và thương hiệu mạnh

Theo đó, Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có hình ảnh và thương hiệu mạnh, được cộng đồng quốc tế nhận diện rõ nét và tích cực; phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Nội dung truyền thông phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, hấp dẫn, phong phú về hình thức, phù hợp với từng nhóm công chúng mục tiêu. Việc kết hợp hài hòa giữa truyền thông truyền thống và truyền thông số, giữa quảng bá trực tiếp và trực tuyến được coi là hướng đi chủ đạo nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới.

Cùng với đó, Chiến lược đề cao việc ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quá trình truyền thông hình ảnh quốc gia, từ nghiên cứu công chúng, xây dựng thông điệp, tổ chức sản xuất nội dung đến phân phối và đo lường hiệu quả. Việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia được xác định là giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao năng lực chủ động, khả năng thích ứng và hiệu quả lâu dài của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Thủ tướng ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài - Ảnh 2.

Trong hai ngày 31-1, 1-2, chương trình Xuân Quê Hương 2026 - Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7 diễn ra tại Công viên trung tâm Tenjin - Kihinkan, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp các hội đoàn tổ chức, trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên của cộng đồng người Việt khu vực Kyushu - Okinawa và Trung Nam Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Ảnh: Tổng lãnh sự quán

Một nội dung xuyên suốt khác của Chiến lược là phát huy vai trò tham gia của toàn xã hội trong truyền thông hình ảnh quốc gia. Bên cạnh vai trò nòng cốt của các cơ quan Đảng và Nhà nước, doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được khuyến khích tham gia lan tỏa hình ảnh Việt Nam thông qua chính trải nghiệm, uy tín và tiếng nói của mình. Việc tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy hợp tác công - tư và huy động đồng bộ các nguồn lực xã hội được coi là yếu tố quan trọng để tạo sức lan tỏa rộng khắp và bền vững cho hình ảnh quốc gia.

Chiến lược cũng xác định đầu tư phát triển nguồn nhân lực truyền thông hình ảnh quốc gia là yếu tố then chốt, hướng tới xây dựng đội ngũ làm truyền thông có năng lực truyền thông quốc tế, truyền thông số, đa ngôn ngữ, có khả năng thích ứng với môi trường truyền thông toàn cầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn mới.

Việc ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện quyết tâm chính trị cao của Chính phủ trong việc đưa truyền thông hình ảnh quốc gia trở thành một trụ cột mềm quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam trên trường quốc tế, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển đất nước trong dài hạn.

Tin liên quan

Xây dựng văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Xây dựng văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

(NLĐO) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định văn hóa Việt Nam là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Giao lưu văn hóa giữa gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia

(NLĐO) - Sinh viên Lào, Campuchia đã được tìm hiểu về văn hóa của người Việt và giới thiệu các nét đẹp văn hóa của người dân Lào, Campuchia đến gia đình Việt

Sẽ có Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu

(NLĐO)- Sẽ ra mắt Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu vào ngày 29-9, xây dựng bản đồ các lớp tiếng Việt trên thế giới...

văn hóa Việt Nam hình ảnh việt nam Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo