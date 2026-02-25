HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại Chỉ thị số 06 ngày 23-2 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an ninh cho bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử

Theo đó, các bộ ngành, địa phương liên quan cần hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ kế hoạch tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhất là hiệp thương lần thứ ba, lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử.

Thường xuyên rà soát danh sách cử tri, nhận, phân phối tài liệu, phiếu bầu giữa các tổ chức phụ trách công tác bầu cử không để chậm tiến độ hoặc sai sót quy trình.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức tập huấn cao điểm nghiệp vụ cho các Tổ Bầu cử, tập trung vào các khâu trước, trong và sau ngày bầu cử; bảo đảm 100% Tổ trưởng Tổ Bầu cử nắm chắc quy trình, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, hạn chế tối đa sai sót tại cơ sở. "Kịp thời giải đáp vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những vấn đề mới do lần đầu tổ chức bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp"- Chỉ thị 06 nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, thời gian, địa điểm, cách thức bỏ phiếu; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về bầu cử.

Đối với Bộ Nội vụ, Thủ tướng giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan để hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, tham mưu kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương bảo đảm thống nhất trên phạm vi cả nước, không để các địa phương vận dụng khác nhau.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc trên mạng.

Bộ Quốc phòng cần phối hợp với lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự, nhất là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

