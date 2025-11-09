HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Làm việc với Đồn Biên Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đồn phối hợp tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, an dân.

Sáng sớm 9-11, trong chuyến công tác dự lễ khởi công Trường nội trú Liên cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đóng tại xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương. Ảnh: Trần Hải

Yên Khương là một xã biên giới của huyện Lang Chánh cũ, còn nhiều khó khăn về giao thông, với 1.126 hộ/5.562 nhân khẩu. Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 7 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.

Báo cáo với Thủ tướng, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết đơn vị đã hoàn thành tốt các mặt công tác. Đồn đã bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tích cực quan tâm đến công tác vận động quần chúng, không ngừng thắt chặt tình cảm gắn bó, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã kiên trì thực hiện "5 cùng": Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng bảo vệ biên giới với bà con địa phương, qua đó tô thắm thêm tình đoàn kết máu thịt quân dân. Nhờ đó, địa bàn luôn được giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thủ tướng thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Đồn Biên phòng Yên Khương. Ảnh: Trần Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng, tự lực tự cường của Đồn, ghi nhận những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng "xã không ma túy" và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Đồn tiếp tục bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình nhân dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Với tinh thần "dân là gốc", cán bộ, chiến sĩ phải gắn bó mật thiết, máu thịt, keo sơn với nhân dân từ những việc nhỏ nhất, phát huy hơn nữa vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng cũng đề nghị Đồn phối hợp với các lực lượng tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, quan tâm chăm lo đời sống đồng bào, đặc biệt là kịp thời xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Sau buổi làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương, Thủ tướng sẽ dự, phát động lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc tại điểm cầu xã Yên Khương.

Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp với điểm cầu trung tâm của chương trình đặt tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ dự và phát động lễ khởi công.

Tin liên quan

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngày 19-12-2025 phải đưa vào vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc để thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại bởi bão số 13 Kalmeagi

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương thống kê và lập báo cáo về thiệt hại sau bão số 13 Kalmeagi để có phương án hỗ trợ kịp thời

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng thu, tiết kiệm chi để đề xuất tăng lương trong năm 2026

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí tăng lương trong năm 2026.

