Thủ tướng: Cán bộ phải tận tâm cống hiến, biết hy sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) sáng nay, 15-10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh Hóa sáng nay 15-10. Ảnh: Minh Hiếu

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; và chuẩn bị Văn kiện Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, theo quy định, sát thực tiễn, bám sát tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, Thủ tướng biểu dương những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực mà Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng tình và đánh giá cao Thanh Hóa đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị. Trong đó, Thủ tướng chỉ ra 3 điểm là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật phải bị xử lý, trong đó có cả vi phạm pháp luật.

Nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa thực sâu sắc; đoàn kết nhưng chưa vững mạnh; Chưa khai thác hết được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhất là con người với quy mô dân số hơn 4,3 triệu người.

Quanh cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Hiếu

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ, thuận lợi; Thanh Hóa cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng Thanh Hóa thành "tỉnh kiểu mẫu" như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Thanh Hóa cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh; khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Tiến hành sơ kết, đánh giá Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 37 của Quốc hội để tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược phát triển đất nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, biết hy sinh

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Theo Thủ tướng, trong lần về Thanh Hóa đầu tiên, năm 1947, Bác Hồ nhấn mạnh: "Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt".

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Do vậy, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; quyết liệt chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Tập trung nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và quyết liệt trong phong trào "Bình dân học vụ số".

Cũng theo Thủ tướng, Thanh Hóa cần làm tốt công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ "then chốt của then chốt". Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bố trí cán bộ theo hướng "lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh".

"Người Thanh Hóa là phải biết hy sinh. Trong truyền thống dựng nước và đấu tranh giải phóng dân tộc, người Thanh Hóa đã hy sinh, đặc biệt là trong 2 cuộc kháng chiến. Bởi vậy, trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, người Thanh Hóa càng phải biết hy sinh, cán bộ phải tận tâm cống hiến, biết hy sinh"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn chặn "từ sớm, từ xa" sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng".

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Về phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa cần tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chia sẻ...

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực "tứ sơn": Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn, trong đó nghiên cứu xây dựng đề án đề xuất cơ chế, chính sách để các Trung tâm này thành những đầu tàu kinh tế dẫn dắt toàn tỉnh. Đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng liên kết vùng...

Về phát triển văn hoá - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, Thanh Hóa tập trung phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục đào tạo và y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một tốt hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, nâng tầm đối ngoại, trong đó tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm "3 không": không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở; không để hình thành điểm nóng; chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào anh em.

"Tôi tin tưởng và mong muốn rằng, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước, là nơi "Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - nhân dân ấm no hạnh phúc"- Thủ tướng nhấn mạnh.