Hoàn thiện chính sách đất đai cho Trung tâm tài chính quốc tế

M.Phong

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo UBND TP HCM, TP Đà Nẵng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ bản đã tiếp thu đầy đủ các góp ý trước đó của địa phương

 Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị định hướng dẫn chính sách đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết dự thảo nghị định tập trung vào 2 nhóm chính sách là đất đai và môi trường. Theo đó, dự thảo thống nhất giao chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, gia hạn, điều chỉnh thời gian sử dụng đất. Dự thảo quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh.

Về chính sách môi trường, dự thảo nghị định quy định dự án đầu tư chỉ cần đăng ký công nghệ áp dụng và đăng ký môi trường; hướng dẫn cụ thể nội dung văn bản đăng ký, thời điểm tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận là UBND cấp xã, phù hợp Luật Bảo vệ môi trường.

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo UBND TP HCM, TP Đà Nẵng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cơ bản đã tiếp thu đầy đủ các góp ý trước đó của địa phương. Đồng thời, mong muốn cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa về mặt kỹ thuật đối với một số quy định: Tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đăng ký môi trường; làm rõ căn cứ pháp lý của quy định coi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là căn cứ để giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ đến thời điểm này, 2 địa phương thực thi là TP HCM và TP Đà Nẵng đều thống nhất, chỉ còn một số điểm kỹ thuật cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Phó Thủ tướng giao cơ quan chủ trì soạn thảo và các bộ, ngành tiếp thu. Về vấn đề đăng ký môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉnh sửa rõ hơn thủ tục đăng ký theo hướng có cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại cấp xã, phường, đồng thời thông báo cho cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế theo dõi và có quyền dừng nếu phát hiện đăng ký của chủ đầu tư không đúng quy định. Đối với chính sách quản lý xây dựng, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng trực tiếp xây dựng, đề xuất quy định cho phép chủ đầu tư được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế - kỹ thuật - thi công thay vì phải qua nhiều tầng nấc như nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, nhằm giảm thủ tục, phù hợp thông lệ quốc tế.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành chức năng về tình hình xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ông chỉ đạo phải xây dựng được hành lang pháp lý thông thoáng, có chính sách ưu đãi vượt trội, dễ đoán định, phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. 

trung tâm tài chính quốc tế Nghị quyết số 222/2025/QH15 CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI chính sách môi trường
