Việc hoàn thành dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa lớn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 32C và mạng lưới giao thông trong khu vực.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới. Ảnh: TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C có chiều dài khoảng 652,88 m, Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án. Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) là đơn vị thi công xây dựng dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 635,392 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, dự kiến tổng chi phí khi hoàn thành chỉ khoảng 438,796 tỉ đồng, tiết kiệm được 196,596 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư. Bộ Xây dựng đã đề xuất dùng phần vốn dư này để đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối dài 5 km.

Tại buổi lễ, Thủ tướng cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những đồng bào đã thiệt mạng do sự cố sập cầu Phong Châu hồi tháng 9-2024. Thủ tướng nhắc lại sự cố sập cầu Phong Châu cũ do ảnh hưởng bởi bão Yagi (bão số 3) lịch sử đã để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản; ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân các khu vực lân cận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng, ngay sau sự cố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo sát sao, bắt tay ngay vào khắc phục sự cố. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng và hôm nay khánh thành cầu Phong Châu mới.



Xúc động chứng kiến niềm vui của người dân ngày hôm nay khi cây cầu được khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cầu Phong Châu mới là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, gắn kết giữa con người với con người, gắn kết giữa nhân dân với Quân đội Việt Nam anh hùng.

Đặc biệt, cầu Phong Châu mới hàn gắn vết thương và nhen lên niềm tin, hạnh phúc; gắn kết chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi chứng kiến niềm vui của người dân trong ngày khánh thành cầu Phong Châu mới. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc khẩn trương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng); sự phối hợp hiệu quả, đồng hành sát sao của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Phú Thọ, các bộ, ngành liên quan, các đơn vị liên quan.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công Binh 249 - Binh chủng Công Binh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ triển khai cầu phao, bảo đảm lưu thông cho nhân dân trong suốt một năm qua.



Đồng thời biểu dương và khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thi công ngày đêm.

Cầu Phong Châu mới khánh thành ngày 28-9. Ảnh: Nhật Bắc

Với quyết tâm đó, để ngày hôm nay cầu Phong Châu mới được khánh thành theo đúng cam kết, trong niềm hân hoan, vui mừng của đông đảo nhân dân. Thủ tướng cảm ơn nhân dân địa phương - những người đã đồng hành, chia sẻ, động viên các lực lượng thi công.

Theo lãnh đạo Chính phủ, công trình đã thể hiện và khẳng định "Quân đội và Nhân dân là một ý chí; ý Đảng hợp lòng dân" thì không có gì là không thể. Việc quyết định giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, tỉnh Phú Thọ đầu tư cầu Phong Châu mới theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là quyết định đúng đắn, phù hợp thực tế. Công trình được triển khai vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm được thời gian, kinh phí.