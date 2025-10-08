Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 189 ngày 7-10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân - Ảnh 1.

Hiện trường vị trí vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm.

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 7-10 vượt báo động 3 khoảng 2,37 m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên; đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tiếp cận được hiện trường vụ vỡ đập Bắc Khê 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Trong đó, tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và Nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ.

Thông tin mới nhất về tình hình vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Ngay trong chiều ngày 7-10, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại hiện trường vị trí vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác kiểm tra, vị trí đập bị vỡ chiều dài 4-5 m, sâu 3-4 m từ lúc 13 giờ 30 đến 19 giờ tối ngày 7-10 vẫn giữ được ổn định, chưa bị xâm lấn, đã hết mưa và nước hồ đang rút.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Bắc Khê 1 tổ chức triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, vỡ đập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là làm tốt công tác cảnh báo cho người dân hạ du và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng có nguy cơ bị ngập lụt...

Đoàn công tác của Bộ NN-MT cũng đã đến hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Nhân dân dưới hạ lưu đập đã được sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người.

Tin liên quan

VIDEO: Gia đình gồm nhiều trẻ em, người già mắc kẹt giữa nước lũ chảy xiết

VIDEO: Gia đình gồm nhiều trẻ em, người già mắc kẹt giữa nước lũ chảy xiết

(NLĐO) - Các chiến sĩ công an đã cứu một gia đình có nhiều trẻ nhỏ, người già mắc kẹt giữa nước lũ chảy xiết.

Dự báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam

(NLĐO) - Dự báo đỉnh lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ vượt mức báo động 3.

TP HCM tiếp sức đồng bào vùng bão lũ

Hơn 35,6 tỉ đồng đã được đóng góp tại lễ phát động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai của Ủy ban MTTQ TP HCM

lũ lụt Thủ tướng xả lũ an toàn hồ đập vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo