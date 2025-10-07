VIDEO: Gia đình gồm nhiều trẻ em, người già mắc kẹt giữa nước lũ chảy xiết

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, sáng 7-10, trên địa bàn xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh có mưa to, nước lũ dâng cao.

Các chiến sĩ công an cứu gia đình ông Vũ Đức T. mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy xiết. Nguồn: Công an cung cấp

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao cô lập 5 người trong gia đình ông Vũ Đức T. (có mẹ già, 2 con nhỏ) ở thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Kỳ phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh huy động hàng chục chiến sĩ và phương tiện kịp thời giải cứu gia đình ông Thọ an toàn khỏi nước lũ.

Được biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 trong ngày 6 và 7-10, tại địa bàn các tỉnh phía Bắc… có mưa lớn gây ngập úng, chia cắt nhiều khu vực.