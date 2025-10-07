HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo đỉnh lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam sẽ vượt mức báo động 3.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đỉnh lũ trên các sông sẽ vượt mức báo động 3, khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông này.

Dự báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu , Thương , Lục Nam gây nguy hiểm - Ảnh 1.

Lũ trên sông Cầu đang lên nhanh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, đêm ngày 6-10 và sáng sớm ngày 7-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6-10 đến 6 giờ ngày 7-10 cục bộ có nơi trên 200 mm như: Trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437,6 mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 250,4 mm…

Dự báo từ ngày 7 đến 10-10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các sông khác ở Bắc Bộ tiếp tục lên.

Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức báo động 3 (khả năng xuất hiện lũ đặt biệt lớn trên các sông này).

Ứng phó lũ lên nhanh, các địa phương đảm bảo an toàn đê điều

Ngày 7-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản chỉ đạo khẩn về đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều; triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các đoạn đê sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê.

Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.

"Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xẩy ra mất an toàn hệ thống đê điều do không thực hiện công tác tuần tra, canh gác đê theo quy định của pháp luật" - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, di chuyển người dân ở những khu vực bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Dự báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam - Ảnh 1.

Dự báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam - Ảnh 2.

