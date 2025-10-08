Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp xây đê sông Cầu ở Thái Nguyên, hoàn thành trước 6-2026

Ngày 8-10, sau khi thị sát tình hình, thăm hỏi người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh này. Cùng dự có có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ ngành.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn Thái Nguyên. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, lực lượng, trong đó có lực lượng quân đội, công an đã phát huy tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ người dân.

Dự báo lũ rút chậm và sẽ còn gây những khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng nhân dân phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau, cùng vượt qua khó khăn.

Về một số nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

Thủ tướng thị sát tình hình, thăm hỏi người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Cùng với đó, hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Khẩn trương khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá để chăm lo cho người bệnh; trường lớp để học sinh tới trường; các cơ quan để hoạt động trở lại bình thường. Các cơ quan phải bám sát tình hình nước rút để làm ngay những việc này.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị để tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt; đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Đối với các địa phương trong tỉnh, Thủ tướng chỉ đạo phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ", trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị chia cắt, cô lập. Sớm khôi phục hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, cung ứng xăng dầu…

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.

Đồng thời triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội… với tinh thần làm việc nào dứt việc đó. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm hướng dẫn việc nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Hình ảnh ngập lụt tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo nhanh tại cuộc họp, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7-10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử.

Tại các xã: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác... mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên,… cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Riêng Quân khu 1 đã huy động hơn 7.600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và 128 phương tiện (92 ô tô, 36 xuồng, ca nô các loại) tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8-10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại; chết, trôi hàng trăm ngàn con gia cầm; sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn; hơn 300 trạm biến áp bị thiệt hại, gây mất điện trên diện rộng; hơn 500 trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng.