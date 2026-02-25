HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo "làm việc sớm, vào việc ngay" để đạt tăng trưởng 10% trở lên

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Chỉ thị số 06 ngày 23-2 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương thúc đẩy tăng trưởng GDP 10 % từ đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nhật Bắc

Thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chỉ thị của Thủ tướng tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026; Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí; Bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử; Thực hiện ngay việc hướng dẫn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung chi cho an sinh xã hội; Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết; Nắm bắt thông tin, tình hình sản xuất, diễn biến cung cầu thị trường nông sản trong nước; hỗ trợ các địa phương quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tổ chức thi công các dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm...

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thủ tướng giao cơ quan này khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Đồng thời, NHNN cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh mới nợ xấu, bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng yêu cầu đưa vào vận hành các dự án sản xuất công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước những tháng đầu năm.

Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan điều hành kịp thời, hợp lý, không để xảy ra ùn ứ hàng hóa, nhất là tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện quan trọng; huy động tối đa nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình…

Rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã, đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; bổ sung đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Tin liên quan

Thủ tướng: Khoa học xã hội và nhân văn là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối

(NLĐO) - Theo Thủ tướng Chính phủ, khoa học xã hội và nhân văn là nền tảng tư duy, là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển của đất nước.

Thủ tướng: Tạo môi trường tự do sáng tạo, "dám ước mơ, dám khát vọng" để thu hút nhân tài

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là nền tảng mà còn là động lực chính, là nguồn lực, là lực lượng sản xuất trực tiếp.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ triển khai công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết

(NLĐO)- Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ cần tập trung triển khai công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

sản xuất kinh doanh Thủ tướng kinh tế vĩ mô tăng trưởng GDP tết nguyên đán
