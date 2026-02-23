HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ triển khai công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ cần tập trung triển khai công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sáng 23-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc Tết và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ công tác ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng đến dự cuộc gặp mặt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tình hình công tác dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị chu đáo Tết Nguyên đán; ban hành Nghị quyết số 418 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí và các đối tượng yếu thế khác.

Cùng với đó, trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng; đã ban hành Chỉ thị số 36 ngày 31-12-2025 về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; ban hành 4 công điện và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác.

Trong dịp Tết, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nhiều chuyến công tác đến thăm, chúc Tết tại các địa phương trên cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng đã đến thăm bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân ở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai; trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cả nước đã vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình.

Hoan nghênh, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của Văn phòng Chính phủ cho hoạt động của Chính phủ trong suốt 5 năm qua, đặc biệt là trong năm 2025, Thủ tướng cho biết nhiệm vụ của năm 2026 rất nặng nề. Trong đó, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ bắt tay, triển khai ngay công việc từ ngày đầu, tháng đầu theo đúng Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ triển khai công việc ngay từ ngày đầu tiên sau Tết - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu tổng hợp; nắm chắc tình hình, tham mưu đưa ra phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.

Tiếp tục phát huy, khuyến khích "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"; củng cố khối đoàn kết, thống nhất, với phương châm "đối thoại để củng cố lòng tin", lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim đến trái tim; "đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc" và hành động hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng năm 2026 và thời gian tới yêu cầu công tác nặng nề hơn thì phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức thực hiện của Văn phòng Chính phủ phải nhanh chóng, kịp thời, ngắn gọn hơn, đi thẳng vào vấn đề. Việc phối hợp công tác giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng như với các bộ ngành, địa phương phải chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ lật tàu khách trên hồ Thác Bà

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ lật tàu khách trên hồ Thác Bà

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Thủ tướng: Quy hoạch phát triển ngành đường sắt với tầm nhìn trên 100 năm

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thăm động viên lực lượng đang thi công và chỉ đạo thúc đẩy triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Thủ tướng: Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành giai đoạn 1 của cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh

    Thông báo