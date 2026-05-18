Giáo dục

Thủ tướng chỉ đạo phòng ngừa gian lận thi cử dưới mọi hình thức

Yến Anh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18-5 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026.

Theo chỉ thị, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vừa qua vẫn còn những hạn chế, bất cập, trong đó một số thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận; việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc; trong tuyển sinh vẫn còn hiện tượng tuyển vượt quá quy định bảo đảm chất lượng; việc quy đổi điểm ở một số cơ sở đào tạo còn bất hợp lý.

Thủ tướng chỉ đạo phòng ngừa gian lận thi cử dưới mọi hình thức - Ảnh 1.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học ngày 17-5

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phân cấp triệt để theo thẩm quyền; kịp thời phổ biến rõ Quy chế thi, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức thi; ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích Kỳ thi. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh năm 2026 bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích hợp giấy tờ gọn nhẹ, đơn giản, thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông số; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kịch bản ứng phó sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và ngân hàng câu hỏi thi, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính theo lộ trình đã được công bố, bảo đảm chặt chẽ, an ninh, an toàn.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Kỳ thi, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau của Kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát.

Tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau Kỳ thi; việc công bố kết quả Kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch; đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi Kỳ thi theo quy định.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các cơ quan, đơn vị có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi, bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi. Tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Kỳ thi; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử ỉý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan theo quy định, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong Kỳ thi.

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM: Nhiều bất ngờ

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM: Nhiều bất ngờ

(NLĐO)- TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước.

