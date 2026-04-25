Đề xuất chế độ tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất chế độ tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-7

Minh Phong

(NLĐO)- Về chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn chỉnh nội dung liên quan đến theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã đề xuất về chế độ tiền thưởng, áp dụng từ ngày 1-7-2026.

- Ảnh 1.

Đề xuất chế độ tiền thưởng cho công chức, viên chức từ ngày 1-7

Theo dự thảo nghị định, thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chế độ tiền thưởng được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hàng năm căn cứ theo kết quả theo dõi, đánh giá hàng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hàng năm của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị.

Dự thảo nghị định nêu rõ, người đứng đầu đơn vị lực lượng vũ trang theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị phải bao gồm những nội dung sau: Phạm vi và đối tượng áp dụng; Tiêu chí thưởng theo thành tích công tác đột xuất và căn cứ theo kết quả theo dõi, đánh giá hàng quý, 6 tháng, xếp loại chất lượng hàng năm của người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị; Mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người; Quy trình, thủ tục xét thưởng.

Bộ Nội vụ đề xuất quỹ tiền thưởng hàng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý quyết toán, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì hủy dự toán (đối với trường hợp dư dự toán) hoặc nộp ngân sách nhà nước (đối với trường hợp dư tạm ứng).

Góp ý về chế độ khen thưởng trên cơ sở thành tích đột xuất, Bộ Tài chính cho biết theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP năm 2024 của Chính phủ và dự thảo Nghị định thì việc thực hiện chế độ tiền thưởng được thực hiện trên 2 cơ sở: Thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở kết quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; Thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất còn gặp nhiều khó khăn do chưa có tiêu chí đánh giá thành tích công tác đột xuất định lượng cụ thể và mức chi thưởng cho thành tích này; Không có văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, qua tổng hợp và tham khảo, hiện nay các bộ, ngành đều chưa thực hiện được nội dung chi thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất.

Trên thực tế, việc khen thưởng các cá nhân có thành tích đột xuất đang thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua - Khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng,...) và mức tiền thưởng trên được quy định cụ thể tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ cân nhắc không quy định tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất để tránh việc thưởng chồng chéo.

Cũng theo Bộ Tài chính, thực tiễn vừa qua, một số địa phương đề nghị hướng dẫn rõ hơn việc chi trả chế độ tiền thưởng như thời gian tính theo số tháng công tác hay theo năm công tác; trường hợp không công tác hết số tháng trong năm có được nhận tiền thưởng hay không; một số ngành có đặc thù như giáo viên công tác theo năm học. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu bổ sung một khoản quy định về xác định đối tượng, cách tính tiền thưởng để thống nhất tổ chức thực hiện.

Cùng góp ý về vấn đề này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết quỹ tiền thưởng được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương của từng cơ quan, đơn vị nên khả năng chi thưởng giữa các cơ quan, đơn vị có thể khác nhau, dẫn đến cùng là cán bộ, công chức, viên chức nhưng mức thưởng không đồng đều.

Vì vậy, cơ quan này đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đánh giá thêm tác động của nghị định và xem xét có hướng dẫn nguyên tắc phân bổ quỹ thưởng để bảo đảm tương đối hài hòa, công bằng trong thực hiện chế độ tiền thưởng.

Các đối tượng được áp dụng quy định về chế độ tiền thưởng theo dự thảo nghị định:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu từ 1-7

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1-7-2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Hà Nội được quyết chính sách về tiền lương, tiền thưởng để thu hút nhân lực

(NLĐO)- HĐND TP Hà Nội có thẩm quyền quy định chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác để thu hút nhân lực.

Nguồn kinh phí nào để tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7?

(NLĐO)- Dự thảo nghị định của Chính phủ đã nêu rõ các nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Công chức lương cơ sở Bộ Nội vụ Viên chức hệ số lương dự thảo nghị định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo