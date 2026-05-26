Thủ tướng Chính phủ: Chủ động ứng phó thiên tai cực đoan

Ngày 25-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW ngày 21-11-2025 của Ban Bí thư, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.



Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, TP hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, nhất là ứng phó các kịch bản bão mạnh, sạt lở đất, mưa lũ lớn cực đoan

Chỉ thị nêu rõ, những năm gần đây, thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường, cực đoan, khó dự báo. Năm 2024, 2025 liên tiếp xảy ra các trận bão, mưa lũ lớn vượt mức lịch sử, ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở nhiều địa phương, gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP và thủ trưởng các đơn vị có liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 213, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai bảo đảm chi tiết, cụ thể, sát thực tế, nhất là ứng phó các kịch bản bão mạnh, sạt lở đất, mưa lũ lớn cực đoan, ngập lụt vượt lịch sử, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra thiên tai.

Ưu tiên đầu tư nguồn lực tập trung sửa chữa, nâng cấp đê điều, hồ đập có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ; thực hiện hiệu quả công tác quản lý an toàn đê điều, hồ đập.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai phức tạp, vượt thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, tập trung dự báo sớm, chi tiết các loại hình thiên tai cực đoan (mưa lớn cục bộ, lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất, lũ quét, dông, lốc); tăng cường dự báo bảo đảm an toàn hồ đập, phòng chống lũ cho hạ du.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng duy trì công tác ứng trực cứu hộ, cứu nạn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống có thể xảy ra; triển khai hệ thống tổng đài 112 phục vụ tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương và các đơn vị liên quan sẵn sàng phối hợp, bố trí phương tiện, lực lượng ứng phó với thiên tai.