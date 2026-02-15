HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ: Tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh khi giải quyết các dự án tồn đọng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ngày 15-2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Công điện nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho số lượng lớn các dự án tồn đọng, dừng triển khai kéo dài như Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26-1-2026 và Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 9-1-2026. Bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực như đã tháo gỡ cho 5.203 dự án, trong đó có 3.289 dự án đất đai với nguồn lực khơi thông khoảng 1,67 triệu tỉ đồng.

Tại Nghị quyết số 23 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026, Chính phủ đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 gặp nhiều thách thức, yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội là rất lớn (35% GDP) trong khi chi phí huy động vốn có xu hướng tăng.

Việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý I/2026 và tăng trưởng 2 con số trong cả năm nay.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương quán triệt việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo trách nhiệm, kỷ cương, tinh thần chủ động giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tồn đọng vào mục tiêu phát triển kinh tế; không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17 của Chính phủ về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt các dự án cần tháo gỡ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu cần phân loại và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Theo đó, đối với dự án thuộc thẩm quyền, các bộ ngành, địa phương chủ động giải quyết ngay các vướng mắc, thủ tục hành chính, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh. Tập trung xử lý vướng mắc cho các dự án, công trình có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng, bất động sản.

Đối với dự án vượt thẩm quyền, cần khẩn trương báo cáo rõ nội dung vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể bao gồm sửa đổi quy định pháp luật hoặc ban hành cơ chế đặc thù, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, tình hình triển khai dự án thực tế, chủ động giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ báo cáo kết quả vào ngày 25 hàng tháng.

