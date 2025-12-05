HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong ở TPHCM

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, TPHCM khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy quán ăn làm 4 người chết ở TPHCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: NLĐO

Công điện nêu rõ, khoảng 4 giờ 37 phút cùng ngày, xảy ra vụ cháy tại một quán ăn tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, làm chết 4 người, bị thương 2 người.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Tin liên quan

Từ vụ cháy 6 người thương vong sáng 5-12, làm thế nào để thoát nạn an toàn?

Từ vụ cháy 6 người thương vong sáng 5-12, làm thế nào để thoát nạn an toàn?

(NLĐO) - Lúc thoát nạn, cần bình tĩnh di chuyển và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc.

Vụ cháy 6 người thương vong sáng 5-12: Hai cô gái nhảy từ tầng cao thoát chết

(NLĐO) - Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà ở trung tâm TPHCM khiến 6 người thương vong.

Cháy quán ăn lúc rạng sáng ở trung tâm TPHCM, 4 người tử vong

(NLĐO) - Đám cháy xảy ra lúc hơn 4 giờ hôm nay tại quán ăn 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo.

    Thông báo