HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cập nhật tình hình sức khỏe 2 thiếu nữ trong vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo ở TPHCM

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-2 nữ nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán ăn đều bị tổn thương phổi do hít khói, muội than, trong đó một trường hợp bị gãy xương sườn.

Ngày 5-12, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM 6 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh). 

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, phối hợp cùng ê-kíp hồi sức cấp cứu và ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành cứu người.

8 giờ cùng ngày, sau khi được hồi sức, 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu là T.T.T.T. (nữ, 21 tuổi) và T.T.N.K. (nữ, 18 tuổi). Tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sức và xử trí vết thương, chụp X-quang, chẩn đoán toàn diện 2 nạn nhân.

Nạn nhân vụ cháy đường Trần Hưng Đạo, TP HCM thở ECMO - Ảnh 1.

Nạn nhân của vụ cháy quán ăn đường Trần Hưng Đạo TP HCM cấp cứu tại bệnh viện

Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục hồi sức và theo dõi. Trường hợp chị T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn, gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Nạn nhân vụ cháy đường Trần Hưng Đạo, TP HCM thở ECMO - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ hai từ trái sang), đến thăm các nạn nhân

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình của hai nạn nhân. Trước đó, khoảng 10 giờ, UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà. 

Tin liên quan

Thông tin mới vụ cháy quán ăn làm 4 người chết trên đường Trần Hưng Đạo ở TPHCM

Thông tin mới vụ cháy quán ăn làm 4 người chết trên đường Trần Hưng Đạo ở TPHCM

（NLĐO)-Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM hỗ trợ 2 ca là trẻ em.

Sức khoẻ nạn nhân vụ cháy giàn khoan dầu ở Cà Mau ra sao?

(NLĐO) - 9 nạn nhân được chuyển bằng trực thăng từ hiện trường vụ cháy giàn khoan về TP HCM cấp cứu.

Vì sao 2 nạn nhân vụ cháy chung cư Viễn Đông bỏng nhẹ nhưng nguy kịch?

(NLĐO) - 2 nạn nhân sống tại chung cư Viễn Đông (quận 5, TP HCM) dù bỏng ngoài da không nghiêm trọng nhưng nguy kịch vì hít phải khói nóng và khí độc

đường hô hấp nạn nhân hồi sức cấp cứu vụ cháy tràn khí màng phổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo