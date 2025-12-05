Ngày 5-12, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM 6 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, phối hợp cùng ê-kíp hồi sức cấp cứu và ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành cứu người.

8 giờ cùng ngày, sau khi được hồi sức, 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu là T.T.T.T. (nữ, 21 tuổi) và T.T.N.K. (nữ, 18 tuổi). Tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, hồi sức và xử trí vết thương, chụp X-quang, chẩn đoán toàn diện 2 nạn nhân.

Nạn nhân của vụ cháy quán ăn đường Trần Hưng Đạo TP HCM cấp cứu tại bệnh viện

Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục hồi sức và theo dõi. Trường hợp chị T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn, gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (thứ hai từ trái sang), đến thăm các nạn nhân

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình của hai nạn nhân. Trước đó, khoảng 10 giờ, UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, người nhà.