Vụ cháy 6 người thương vong: Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục

CLIP: Hỏa hoạn khiến 6 người thương vong.

Sau hỏa hoạn tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào sáng sớm 5-12 khiến 4 người tử vong, trưa cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến hiện trường vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Đi cùng có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ban, ngành chức năng.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nghe báo cáo về công tác chữa cháy, cứu hộ ban đầu; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp đối với gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, địa phương phải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đoàn công tác của UBND TPHCM và các sở, ban, ngành chức năng.

Trước đó, hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ quán bún ốc Hà Nội cao 4 tầng ở địa chỉ 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Phòng Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chữa cháy, một xe thang và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát đưa 4 người bị ngạt khói ra ngoài để đưa đi cấp cứu, gồm 2 phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi; bé gái 7 tuổi và bé trai 2 tuổi. Hiện 4 nạn nhân đã tử vong.

Ngoài ra, lúc cháy, hai cô gái 18 tuổi và 21 tuổi đã ném gấu bông xuống đất rồi nhảy từ độ cao khoảng 10 m. Cả hai sau đó được chuyến đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1.

CLIP: Nhân chứng kể lại giây phút cháy.

Quán lẩu ốc, bún ốc nơi xảy ra cháy.