Thủ tướng: Không còn lý do để trì hoãn "chiến dịch Quang Trung"

Trưa 17-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: VGP

Theo báo cáo cập nhật tới 17 giờ ngày 16-12, có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại, trong đó Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà.

Số liệu này tăng 19 nhà so với báo cáo ngày 8-12, trong đó Quảng Ngãi tăng 2 nhà sau khi rà soát lại số liệu, Lâm Đồng tăng 17 nhà bị sạt lở do mưa lũ từ 13 đến 15-12.

Đến nay, số nhà được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%, trong đó Gia Lai đã khởi công 674 nhà, Đắk Lắk đã khởi công 631 nhà. Số liệu này tăng thêm 651 nhà so với ngày 8-12.

Số nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại, người dân đã ở, trở về nhà là 474 nhà (Đà Nẵng là 8, Quảng Ngãi là 9, Gia Lai là 454, Khánh Hòa là 3).

Bên cạnh đó, số nhà hư hỏng cần phải sửa chữa là 35.731 nhà (Quảng Bình 11, Huế 40, Đà Nẵng 361, Quảng Ngãi 340, Gia Lai 28.472, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 85). Số liệu này giảm so với báo cáo ngày 8-12 do Quảng Ngãi, Gia Lai cập nhật lại những trường hợp nhà hư hỏng nhẹ không có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa; Lâm Đồng tăng 3 nhà do mưa lũ giữa tháng 12.

Đến nay, số nhà đã được sửa chữa là 32.259 nhà, chiếm 90,3%.

Tính riêng trong tuần, từ cuộc họp ngày 8-12, Đắk Lắk đã khởi công xây dựng 455 nhà, Đà Nẵng 117 nhà, Khánh Hòa 39 nhà, Quảng Ngãi 36 nhà, Lâm Đồng 23 nhà, Quảng Trị khởi công dựng kè chống sạt lở cho 12 nhà.

Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk, TP Đà Nẵng trong tuần qua đã triển khai khởi công xây dựng lại nhà cho bà con với số lượng nhiều nhất; Gia Lai hoàn thành việc xây dựng lại nhiều nhà ở.

Cũng theo các báo cáo của các địa phương tại hội nghị, đến giờ này các địa phương không có khó khăn về kinh phí, đất đai, nguyên vật liệu, nhân công, thiết kế.

Không hoàn thành chiến dịch Quang Trung thì phải kiểm điểm trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác này với tinh thần "chiến dịch Quang Trung", chiến dịch không có tiếng súng nhưng mà phải chiến thắng và phải chiến thắng giòn giã để làm nức lòng người dân, để người dân an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng một lần nữa nhắc lại mục tiêu đến ngày 31-12-2025 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa, đến ngày 31-12026 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới; quá trình làm nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ, về kinh phí, đất đai, nguyên liệu, nhân công, thiết kế và các vấn đề khác.

"Không còn lý do để trì hoãn, để không hoàn thành nhiệm vụ này và nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với số lượng nhà lớn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cấp ủy, chính quyền phải bám sát tình hình để chỉ đạo sát sao; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới số nhà còn lại.

Về khôi phục hạ tầng, trong đó có hạ tầng dùng chung liên quan sinh hoạt của người dân, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12 tới, các địa phương phải thống kê các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… phải sửa chữa, khắc phục để báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.