HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng: Không còn lý do để trì hoãn "chiến dịch Quang Trung"

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng nhấn mạnh không còn lý do để trì hoãn "chiến dịch Quang Trung", nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm.

Trưa 17-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Thủ tướng: Không còn lý do để trì hoãn "chiến dịch Quang Trung" - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: VGP

Theo báo cáo cập nhật tới 17 giờ ngày 16-12, có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại, trong đó Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà.

Số liệu này tăng 19 nhà so với báo cáo ngày 8-12, trong đó Quảng Ngãi tăng 2 nhà sau khi rà soát lại số liệu, Lâm Đồng tăng 17 nhà bị sạt lở do mưa lũ từ 13 đến 15-12.

Đến nay, số nhà được khởi công xây dựng lại là 1.622 nhà, đạt 98,1%, trong đó Gia Lai đã khởi công 674 nhà, Đắk Lắk đã khởi công 631 nhà. Số liệu này tăng thêm 651 nhà so với ngày 8-12.

Số nhà đã hoàn thành việc xây dựng lại, người dân đã ở, trở về nhà là 474 nhà (Đà Nẵng là 8, Quảng Ngãi là 9, Gia Lai là 454, Khánh Hòa là 3).

Bên cạnh đó, số nhà hư hỏng cần phải sửa chữa là 35.731 nhà (Quảng Bình 11, Huế 40, Đà Nẵng 361, Quảng Ngãi 340, Gia Lai 28.472, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 85). Số liệu này giảm so với báo cáo ngày 8-12 do Quảng Ngãi, Gia Lai cập nhật lại những trường hợp nhà hư hỏng nhẹ không có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa; Lâm Đồng tăng 3 nhà do mưa lũ giữa tháng 12.

Đến nay, số nhà đã được sửa chữa là 32.259 nhà, chiếm 90,3%.

Tính riêng trong tuần, từ cuộc họp ngày 8-12, Đắk Lắk đã khởi công xây dựng 455 nhà, Đà Nẵng 117 nhà, Khánh Hòa 39 nhà, Quảng Ngãi 36 nhà, Lâm Đồng 23 nhà, Quảng Trị khởi công dựng kè chống sạt lở cho 12 nhà.

Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk, TP Đà Nẵng trong tuần qua đã triển khai khởi công xây dựng lại nhà cho bà con với số lượng nhiều nhất; Gia Lai hoàn thành việc xây dựng lại nhiều nhà ở.

Cũng theo các báo cáo của các địa phương tại hội nghị, đến giờ này các địa phương không có khó khăn về kinh phí, đất đai, nguyên vật liệu, nhân công, thiết kế.

Không hoàn thành chiến dịch Quang Trung thì phải kiểm điểm trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác này với tinh thần "chiến dịch Quang Trung", chiến dịch không có tiếng súng nhưng mà phải chiến thắng và phải chiến thắng giòn giã để làm nức lòng người dân, để người dân an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng một lần nữa nhắc lại mục tiêu đến ngày 31-12-2025 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa, đến ngày 31-12026 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới; quá trình làm nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ, về kinh phí, đất đai, nguyên liệu, nhân công, thiết kế và các vấn đề khác.

"Không còn lý do để trì hoãn, để không hoàn thành nhiệm vụ này và nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với số lượng nhà lớn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cấp ủy, chính quyền phải bám sát tình hình để chỉ đạo sát sao; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới số nhà còn lại.

Về khôi phục hạ tầng, trong đó có hạ tầng dùng chung liên quan sinh hoạt của người dân, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12 tới, các địa phương phải thống kê các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… phải sửa chữa, khắc phục để báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Tin liên quan

Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Gia Lai bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

(NLĐO) - Sau hơn 15 ngày thi công, ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” do Quân đoàn 34 hỗ trợ đã được bàn giao cho người dân Gia Lai.

Công an TP Huế quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước thời hạn 10 ngày

(NLĐO) - Ngày 17-12, Công an TP Huế cho biết đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai hộ dân bị sập nhà do mưa lũ tại xã Khe Tre, TP Huế.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng

(NLĐO) - Hướng tới mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Lâm Đồng triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ

lũ lụt thủ tướng phạm minh chính xây nhà chiến dịch Quang Trung nhà sập đổ do mưa bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo