Thủ tướng chốt thời hạn trước 31-1-2026, hoàn thành xây mới nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ

Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 215 ngày 13-11 về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung.



Bão số 13 gây thiệt hại nặng tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: NLĐO

Công điện gửi: Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP bị thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương, hoàn thành trước ngày 15-11.

Hỗ trợ người dân sửa chữa và xây mới nhà cửa bị ảnh hưởng do bão, lũ

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân, khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20-11.

Xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Trong đó, có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai ngày 13-11-2025).

Tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch,...

Huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, sinh viên, …) hỗ trợ Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá, trường lớp, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất để bảo đảm chỗ ở, công tác học tập, khám chữa bệnh, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hoàn thành trước ngày 20-11.

Khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông bị chia cắt, thủy lợi, hồ đập…, hoàn thành trước ngày 20-11.