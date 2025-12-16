HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng chủ trì họp chuẩn bị khởi công, khánh thành 234 dự án, tổng đầu tư 3,4 triệu tỉ đồng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chuẩn bị khởi công, khánh thành 234 dự án vào ngày 19-12 với tổng mức đầu tư trên 3,4 triệu tỉ đồng.

Sáng 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào 19-12-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khởi công , khánh thành 234 dự án lớn - Ảnh 1.

Theo báo cáo, đến ngày 14-12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các Bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỉ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỉ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2025).

Một số điểm cầu quan trọng gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với đó là khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại TPHCM; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến để thống nhất phương án tổ chức buổi lễ, với điểm cầu trung tâm dự kiến tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội).

Thủ tướng nhấn mạnh tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19-4-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19-8-2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh); lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Bộ Nội vụ chủ trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan tâm đến khen thưởng các kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc, bám trụ trên công trường trong suốt những năm qua.

Tin liên quan

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

(NLĐO)-Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường.

Những dự án nào tại TPHCM sẽ khởi công, khánh thành trong tháng 12-2025?

(NLĐO) - TPHCM chuẩn bị khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm dịp 19-12-2025 và 15-1-2026, chào mừng Đại hội XIV của Đảng

