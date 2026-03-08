HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Minh Chiến

(NLĐO)- Trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên.

Ngày 8-3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư". Đặc biệt, Người đóng vai trò quyết định, là linh hồn để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vào năm 1954.

Trước anh linh của Người, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác nguyện sống, chiến đấu, học tập và công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quyết tâm đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương trên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt qua suốt 56 ngày đêm "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"- "Một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Tin liên quan

Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia cho nữ viện trưởng

Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia cho nữ viện trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng bày tỏ mong muốn phụ nữ Việt Nam phát huy hơn nữa sứ mệnh quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Thủ tướng chỉ đạo tăng nguồn cung, mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng: Đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng các đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn đối với những đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn

Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm tỉnh Điện Biên thủ tướng phạm minh chính Chiến thắng Điện Biên Phủ
