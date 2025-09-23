Chủ tịch UBND TP HCM sẽ cùng uống cà phê, ăn sáng định kỳ với doanh nhân

Sáng 23-9, trước thềm hội thảo tổng kết Diễn đàn Phát triển Công Thương TP HCM do Báo Tuổi Trẻ, Sở Công Thương TP HCM tổ chức, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã cùng ăn sáng và lắng nghe các doanh nhân, các chuyên gia sẻ chia những trăn trở phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM bên bàn ăn sáng cùng các doanh nhân, chuyên gia sáng 23-9: Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên bàn ăn sáng, các doanh nhân đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những ý tưởng, giải pháp táo bạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và thương nghiệp thành phố.

Không chỉ nêu lên khó khăn, các doanh nhân, chuyên gia còn mang đến nhiều hiến kế tâm huyết để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các ngành chế biến, cơ khí công nghệ cao, logistics, giao thông và đô thị... để tạo ra một hệ sinh thái sản xuất hiệu quả, bền vững.

Sau hơn 1 giờ lắng nghe ý kiến các doanh nhân và chuyên gia, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ lời cảm ơn trước các chia sẻ tâm huyết cũng như trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc và ghi nhận toàn bộ các đề xuất.

Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ: "Tôi có mong muốn làm sao để chúng ta có những "đàn chim Việt", sánh vai với các "đàn đại bàng" trên thế giới, làm sao để doanh nghiệp Việt vươn lên, phát triển xứng tầm với bạn bè năm châu, ngang hàng với các đối tác quốc tế".



Đồng thời, Chủ tịch UBND TP HCM cũng mong muốn định kỳ mỗi tháng sẽ cùng ăn sáng với các doanh nhân, hội doanh nghiệp chuyên ngành để nghe nhiều hơn nữa những ý kiến thực tiễn của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP HCM và các chuyên gia tham quan khu trưng bày trước sự kiện

Với chủ đề "Hiến kế - Hành động - Hội nhập quốc tế", hội thảo tổng kết Diễn đàn Phát triển Công Thương TP HCM tổng kết chặng đường hơn 2 tháng triển khai Diễn đàn hiến kế Phát triển Công Thương TP HCM. Khởi động từ tháng 7-2025 đến nay, ban tổ chức đã triển khai chuỗi hội thảo, tọa đàm, tập hợp hơn 150 bài nghiên cứu, hiến kế tâm huyết từ các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp. Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ, có sức cạnh tranh quốc tế. Theo ông Nguyễn Văn Được, diễn đàn Phát triển Công Thương TP HCM đã tập hợp những ý tưởng, những chuyên gia tâm huyết đối với sự phát triển của TP, giúp TP HCM phát triển nhanh, bền vững. Ông tin TP HCM mới sẽ là siêu đô thị, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới.







