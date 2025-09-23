Chủ tịch UBND TP HCM sẽ cùng uống cà phê, ăn sáng định kỳ với doanh nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ tịch UBND TP HCM sẽ cùng uống cà phê, ăn sáng định kỳ với doanh nhân

Ngọc Ánh - Ảnh: Quang Định

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được mong muốn được lắng nghe thêm nhiều ý kiến thực tiễn của các doanh nghiệp

Sáng 23-9, trước thềm hội thảo tổng kết Diễn đàn Phát triển Công Thương TP HCM do Báo Tuổi Trẻ, Sở Công Thương TP HCM tổ chức, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã cùng ăn sáng và lắng nghe các doanh nhân, các chuyên gia sẻ chia những trăn trở phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM gặp gỡ doanh nhân: Lắng nghe ý kiến thực tiễn phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM bên bàn ăn sáng cùng các doanh nhân, chuyên gia sáng 23-9: Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên bàn ăn sáng, các doanh nhân đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những ý tưởng, giải pháp táo bạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và thương nghiệp thành phố.

Không chỉ nêu lên khó khăn, các doanh nhân, chuyên gia còn mang đến nhiều hiến kế tâm huyết để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các ngành chế biến, cơ khí công nghệ cao, logistics, giao thông và đô thị... để tạo ra một hệ sinh thái sản xuất hiệu quả, bền vững.

Sau hơn 1 giờ lắng nghe ý kiến các doanh nhân và chuyên gia, Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ lời cảm ơn trước các chia sẻ tâm huyết cũng như trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc và ghi nhận toàn bộ các đề xuất.

Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ: "Tôi có mong muốn làm sao để chúng ta có những "đàn chim Việt", sánh vai với các "đàn đại bàng" trên thế giới, làm sao để doanh nghiệp Việt vươn lên, phát triển xứng tầm với bạn bè năm châu, ngang hàng với các đối tác quốc tế".

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP HCM cũng mong muốn định kỳ mỗi tháng sẽ cùng ăn sáng với các doanh nhân, hội doanh nghiệp chuyên ngành để nghe nhiều hơn nữa những ý kiến thực tiễn của các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP HCM gặp gỡ doanh nhân: Lắng nghe ý kiến thực tiễn phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM và các chuyên gia tham quan khu trưng bày trước sự kiện

Với chủ đề "Hiến kế - Hành động - Hội nhập quốc tế", hội thảo tổng kết Diễn đàn Phát triển Công Thương TP HCM tổng kết chặng đường hơn 2 tháng triển khai Diễn đàn hiến kế Phát triển Công Thương TP HCM.

Khởi động từ tháng 7-2025 đến nay, ban tổ chức đã triển khai chuỗi hội thảo, tọa đàm, tập hợp hơn 150 bài nghiên cứu, hiến kế tâm huyết từ các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp. Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ, có sức cạnh tranh quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Được, diễn đàn Phát triển Công Thương TP HCM đã tập hợp những ý tưởng, những chuyên gia tâm huyết đối với sự phát triển của TP, giúp TP HCM phát triển nhanh, bền vững. Ông tin TP HCM mới sẽ là siêu đô thị, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới.



Tin liên quan

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết cho trường học

Chủ tịch UBND TP HCM thăm và làm việc tại Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ vui mừng khi dự án vận hành trở lại và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất nếu LSP mở rộng đầu tư

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tiềm năng phát triển cảng biển

(NLĐO) - Trong chuyến khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh Cái Mép - Thị Vải hội đủ tiềm năng thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu của Việt Nam và khu vực

chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được Sở Công Thương ngành công nghiệp doanh nghiệp Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo