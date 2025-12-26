Thủ tướng gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025

Ngày 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2025. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi gặp mặt các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ GD-ĐT cho biết năm học 2024-2025, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ tổ chức tiếp tục đổi mới và đạt được kết quả tốt. Việc tham dự các Olympic khu vực và quốc tế, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự với 37/37 lượt học sinh tham gia, gồm 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng. Năm 2024: 12 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen; như vậy so với năm 2024, năm 2025 tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chào đón 91 học sinh đại diện cho hơn 25 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, những "Chiến binh Sao Vàng" đã đạt thành tích xuất sắc tại các đấu trường trí tuệ và tài năng quốc tế năm 2025.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của các học sinh và các nhà trường trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những thành tích của nền giáo dục nước nhà và những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Thời gian tới, để thực hiện thành công các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo - "sự nghiệp trồng người".

Ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; xác định rõ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng. Việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng phải trên cơ sở khoa học, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn; áp dụng các mô hình tiên tiến của thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đào tạo.

Chú trọng phát hiện, tuyển chọn các thầy cô giáo, các huấn luyện viên tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm để đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi trong nước, quốc tế, khẳng định trí tuệ, nhân tài, truyền thống hiếu học, ngàn năm văn hiến của chúng ta.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2026.

Trong đó lưu ý xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng như học bổng toàn phần từ quỹ học bổng quốc gia; thí điểm học vượt cấp, vượt lớp cùng cơ chế đào tạo song bằng… phù hợp thực tiễn.

Tập trung phát triển các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học có thế mạnh trở thành hạt nhân các mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng trong các bộ môn STEM then chốt và một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên như: Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học… Có chính sách thu hút nhân tài, hợp tác với các tổ chức quốc tế tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; có chính sách thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Khuyến khích tổ chức, tham gia các hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học trong, ngoài nước với các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng; các nhà khoa học trẻ; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học. Phải tự tin trước bạn bè quốc tế, tự tin, làm chủ kiến thức; tiếp cận giáo dục bình đẳng đến tất cả các đối tượng, nhất là người yếu thế, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

Các bộ, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài các lĩnh vực, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Bộ VH-TT-DL tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035; Đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tầm nhìn đến năm 2030; bảo đảm các chế độ, chính sách đặc thù.

Đối với nhà trường, tập trung thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, toàn diện, phát triển từ nền tảng đến nâng cao, chú trọng các môn STEM; tập trung phát triển sớm tài năng trẻ, đa dạng hóa phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện, phòng thí nghiệm…; có chế độ khen thưởng, động viên xứng đáng cho giáo viên, học sinh tài năng xuất sắc, đạt thành tích cao.

Các thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng phát triển tư duy, kỹ năng, sáng tạo, giải quyết các vấn đề, thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức tầm quan trọng cho bồi dưỡng nhân tài đất nước; chú trọng, định hướng, khuyến khích, tạo động lực, hỗ trợ, đồng hành cùng các cháu đạt kết quả cao nhất; cần có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận phù hợp.

Thủ tướng nhắn nhủ các học sinh hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức và giới hạn của chính bản thân mình để gặt hái những thành công lớn hơn, chinh phục những đỉnh cao hơn. Hãy học để có phẩm chất đạo đức tốt, trí tuệ sáng tạo, sức khỏe dồi dào và tâm hồn nhân ái; học để tự khẳng định mình; học để trở thành những công dân hữu ích, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.