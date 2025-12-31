Thủ tướng gợi mở ngành nông nghiệp sang Algeria trồng chè, trồng lúa

Ngày 31-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi ngành nông nghiệp và môi trường phát triển với xu hướng nhanh, bền vững; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của ngành, đóng góp chung vào những thành tựu chung của đất nước.



"Ngành đã vượt qua khó khăn, làm trụ đỡ của nền kinh tế, trong đó xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 70 tỉ USD là thành tựu lớn, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - Thủ tướng đánh giá.

Nêu rõ năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tạo nền tảng hiện thực hóa "2 mục tiêu chiến lược 100 năm", Thủ tướng khẳng định sứ mệnh của ngành nông nghiệp và môi trường trong việc góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ trở nên nặng nề hơn, cần có giải pháp, định hướng phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

"Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nhưng phải số hóa, phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"- Thủ tướng phát biểu.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026, Thủ tướng đề nghị ngành quán triệt thực hiện phương châm "6 nhóm từ khóa": Quản trị hiện đại; Thể chế khơi thông; Khoa học phát triển; Tam nông thịnh vượng; Tài nguyên bền vững; Môi trường an toàn.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế và tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam; tập trung đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu) và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Nhiều nước sẵn sàng nhập khẩu ngành nông nghiệp Việt Nam

Thủ tướng cho biết nhiều nước sẵn sàng nhập khẩu ngành nông nghiệp Việt Nam, như Algeria sẵn sàng dành hàng ngàn ha cho Việt Nam để trồng chè, trồng lúa, chúng ta phải nhanh chóng đưa nhân lực sang làm việc và xuất khẩu tại chỗ.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường cần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, kiên quyết bỏ khâu trung gian, tái cơ cấu lại trụ sở các cơ quan sau sắp xếp; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường: "Bản lĩnh vững vàng - Tư duy đột phá - Am hiểu thực tiễn - Kỷ cương, liêm chính - Tận tâm, trách nhiệm - Hành động vì dân"; đam mê, đắm đuối với ngành nông nghiệp, say sưa với công việc, cảm thông, chia sẻ với người nông dân.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó đối với ngành nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn phát triển mới của đất nước rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, cao cả, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, trách nhiệm rất lớn, hành động rất quyết liệt, hiệu quả.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, bước sang năm mới 2026 với khí thế mới, động lực mới, tâm thế mới, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua, đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động, quyết tâm đưa ngành gặt hái được nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới, để góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng.