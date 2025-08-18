Triển lãm ngành nông nghiệp và môi trường (NN-MT) trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).



Phối cảnh Triển lãm Ngành NN-MT tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh

Với chủ đề "80 năm phát triển NN-MT vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững", Triển lãm được thiết kế theo mạch nguồn cảm xúc "Quá khứ vẻ vang - Hiện tại đổi mới - Tương lai bứt phá", kết hợp trưng bày hiện vật thực thể và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đáng chú ý, tại triển lãm, công chúng sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng các hiện vật, sản phẩm của 14 nghề thủ công quốc gia, các sản phẩm OCOP 4-5 sao, đồng thời trải nghiệm công nghệ trình diễn hiện đại như in 3D, AR/VR, video mapping, check-in sáng tạo và tham gia các hoạt động thao diễn nghề truyền thống.

Các hoạt động bên lề bao gồm diễn đàn về nông nghiệp xanh, chuyển đổi số, các chương trình kết nối giao thương, trình diễn ẩm thực, nghệ thuật dân gian và livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến phát biểu

Triển lãm 80 năm ngành NN-MT với nhiều thành tựu

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh việc tổ chức triển lãm không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội trọng điểm mà còn là dịp để nhìn lại hành trình 80 năm qua của ngành NN-MT, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến công cuộc đổi mới và hội nhập.

Trong kháng chiến chống Pháp, công tác chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ là nhiệm vụ sống còn, đòi hỏi sự cân đối toàn diện về nhân lực, lương thực, vũ khí và điều kiện thời tiết để làm nên "chiến thắng chấn động địa cầu". Đến kháng chiến chống Mỹ, tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", cùng phong trào "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" đã thể hiện sức mạnh tổng lực của dân tộc, đưa đất nước đến ngày thống nhất.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt lịch sử: từ chỗ phải nhập khẩu 2 - 3 triệu tấn gạo, đến năm 1989 đã xuất khẩu lô gạo đầu tiên. Ngày nay, gạo, thủy sản, gỗ, chè, cà phê, trái cây… đã khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Chỉ riêng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 9 triệu tấn gạo, đứng thứ ba toàn cầu về thủy sản, đồng thời trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gỗ với kim ngạch gần 17 tỉ USD… trung tâm cà phê hàng đầu thế giới, đặc biệt ở phân khúc Robusta, Arabica và cà phê đặc sản.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhắc tới dấu mốc từ việc khảo sát, thăm dò trữ lượng khoáng sản, đo đạc đất đai đến xây dựng một hệ thống nghị định, thông tư và văn bản quản lý tương đối toàn diện. Tài nguyên đất đai, khoáng sản và môi trường ngày nay đã trở thành một trong ba trụ cột song hành với phát triển kinh tế và xã hội.

Đặc biệt, những thành tựu đạt được trong 40 năm đổi mới sẽ được phản ánh đậm nét tại triển lãm lần này, từ các cơ chế, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: Chỉ thị 100, Khoán 10, Nghị quyết 19 hay Quyết định 50, cho tới những kết quả cụ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.