Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các bộ, ngành

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các bộ, ngành. Đó là yêu cầu được nêu tại văn bản số 412 của Thủ tướng Lê Minh Hưng về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức. Ảnh: Nhật Bắc

Trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, để trình Chính phủ trước ngày 5-5.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp được giao tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đôn đốc, thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25-4.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ cần đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chậm nhất trước ngày 5-5.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND các tỉnh, thành phố cần sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổng kết việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với thực tiễn.

Về lĩnh vực công chức, công vụ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trình Thủ tướng trong tháng 4-2026.

Đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ được giao khẩn trương trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2026-2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

