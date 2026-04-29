Kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Sáng 29-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng: Triển khai có hiệu quả việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Cuộc họp đã tập trung đánh giá những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phân tích kỹ các động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn của nền kinh tế, khả năng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã được giao rất cụ thể tại Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với khối lượng công việc rất lớn.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh; năng lực dự báo, tư duy phản ứng chính sách phù hợp tình hình mới.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó có tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu rõ cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội (tổng vốn gấp khoảng 1,7 - 2 lần nhiệm kỳ trước; trong khi vốn ngân sách nhà nước chỉ khoảng 20-22%).

Thủ tướng: Triển khai có hiệu quả việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm kỷ cương, trật tự để thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và công chúng; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng cường hiệu quả chi ngân sách, đầu tư công, sắp xếp xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà đất công tại Hà Nội và TPHCM.

Cùng với đó, phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu trong quản lý, điều hành, tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tái cấu trúc quy trình thủ tục; hoàn thiện thể chế phát triển.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng để triển khai Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế (hoàn thành trong quý III/2026) và phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Trong quý II, hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số; hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công; rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý các nhiệm vụ về thu, chi ngân sách nhà nước. Theo đó, cần bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỉ đồng. Đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư công qua từng bước trước, trong và sau đầu tư. Thủ tướng lưu ý bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún.

Đối với thị trường chứng khoán, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh phải có các giải pháp đủ mạnh để phát triển thị trường thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Cùng với đó, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện nghị định về trái phiếu doanh nghiệp; hoàn thiện các quy định liên quan và kiểm tra, giám sát việc thực hiện để thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí; đề xuất giải pháp tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu triển khai nghiêm, đúng thời hạn các chỉ đạo về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ nói chung, cũng như các thủ tục, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự trữ quốc gia; tăng cường khả năng phân tích, dự báo nắm tình hình để chủ động chuẩn bị các nguồn lực dự trữ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Trong dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, ngưỡng doanh thu miễn thuế dự kiến được nâng lên 1 tỉ đồng/năm, gấp đôi so với quy định hiện hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri, tặng quà công nhân lao động Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri, tặng quà công nhân lao động Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh hưng nhấn mạnh TP Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân chậm

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả giải ngân đầu tư công đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Chủ tịch tỉnh trực tiếp thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh dịp 30-4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chăm lo đời sống người có công nhân Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

