Chiều 12-1, phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò quan trọng của dữ liệu; việc xây dựng cơ sở dữ liệu là công việc quan trọng, ý nghĩa lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Nhật Bắc

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, theo Thủ tướng Chính phủ, không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống vốn đang dần tới hạn, mà cần phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu.

Thủ tướng nêu rõ Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết trụ cột, chiến lược mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới, trong đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 đã chỉ rõ: "Khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu".

Thủ tướng cho biết thế giới đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão, chưa từng có của dữ liệu với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25%/năm, biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên mới có giá trị cao trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển dữ liệu, cùng với bước đột phá về chuyển đổi số và làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa sâu rộng.

Theo Thủ tướng, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu, nếu quản trị dữ liệu hiệu quả kết hợp với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này có thể tạo ra doanh thu 80 tỉ USD vào năm 2030. Điều này khẳng định dữ liệu đã thực sự là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, một động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh kết quả tích cực, Thủ tướng cho rằng vẫn đối mặt với "điểm nghẽn" về thể chế và hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn; dữ liệu thiếu kết nối, chia sẻ thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương trong khi chất lượng dữ liệu còn thấp và thiếu chuẩn hóa.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu cho phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cộng với sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực chất lượng cao và nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, đang là những rào cản lớn kìm hãm sự hình thành thị trường dữ liệu và năng lực trí tuệ nhân tạo tự chủ quốc gia.