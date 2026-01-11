Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết công tác Đảng uỷ Chính phủ

Ngày 11-1, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ.

Bí thư Đảng uỷ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, là một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ, lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.

Theo Thủ tướng, việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

Đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, mục tiêu lớn hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngay sau khi thành lập Đảng bộ Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng các văn bản liên quan đến quy chế làm việc, công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2025 có rất nhiều khó khăn, Đảng ủy Chính phủ đã quán triệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các Đảng ủy trực thuộc, các cấp, các ngành, các địa phương với tinh thần "kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, linh hoạt hiệu quả, tăng tốc bứt phá", hành động quyết liệt và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị này, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu dự hội nghị đánh giá, bổ sung những nội dung làm tốt, những việc chưa làm tốt, đặc biệt là các bài học kinh nghiệm, qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ của năm 2026 với tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ tại hội nghị, năm 2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cả nước, các doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt được những kết quả toàn diện, trên tất cả các mặt.

Trong đó, tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo Chính phủ hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; tăng trưởng GDP đạt 8,02% (thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỉ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra).

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, đã tổ chức 3 lễ khánh thành, khởi công 564 công trình, dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5,12 triệu tỉ đồng; hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến đường bộ cao tốc khác; hoàn thành phần xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; triển khai và hoàn thành dự án đường dây 500 kV Vĩnh Yên - Lào Cai vượt tiến độ 8 tháng; khánh thành 2 nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3, 4...

Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới; trình Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Công tác an sinh xã hội, chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong đó, đã bố trí gần 11 ngàn tỉ đồng tặng quà toàn dân nhân dịp Quốc khánh, việc làm cho người lao động được bảo đảm. Hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với trên 334 ngàn căn.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; vai trò, vị thế và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định, nâng cao.