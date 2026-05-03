Thời sự Chính trị

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Sáng 3-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội chiều 2-5. Ảnh: Hữu Hưng

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm và cùng Thủ tướng Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Takaichi Sanae.

Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới. Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế của hai nước.

Lãnh đạo hai nước nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững; thống nhất các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỉ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỉ USD vào năm 2030.

Trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Takaichi Sanae đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tương lai của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Hữu Hưng

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, tiểu vùng Mê Kông… trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi Sanae đã thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại đây, Thủ tướng Takaichi Sanae đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tương lai của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời công bố những cập nhật quan trọng trong sáng kiến "Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)" của Nhật Bản.

Cũng trong dịp này, tối 2-5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Tối 2-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Chiều 2-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Ngày 2-5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

