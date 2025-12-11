Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tuyển U22 Việt Nam và đội bóng đá nữ

Ngay sau trận đấu diễn ra chiều 11-12, thông qua Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia khi giành chiến thắng quan trọng, lọt vào bán kết môn bóng đá SEA Games 33.

Chủ tịch VFF đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của hai đội, đồng thời gửi lời động viên để hai đội tuyển quốc gia tiếp tục duy trì phong độ, hướng tới những kết quả tốt nhất ở vòng đấu tiếp theo. Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

Để kịp thời động viên tinh thần thi đấu của các đội tuyển, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Thái Lan và trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ, trong bối cảnh cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng ra sân ở một khung giờ.

Chia sẻ sau trận đấu , ông Trần Quốc Tuấn cho biết hôm nay là ngày rất đặc biệt khi cả hai đội tuyển nam và nữ cùng thi đấu trong một khung giờ. Tuy nhiên thật vui và hạnh phúc khi cả hai đội cùng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu từ vòng bảng.

Chủ tịch VFF đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, áp lực của hai đội để mang về chiến thắng ở các trận đấu then chốt. Việc hai đội đều dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và vươn lên dẫn đầu bảng là yếu tố rất quan trọng cho những tính toán tiếp theo ở trận bán kết.

Ông Tuấn cũng nhắn nhủ các đội tuyển bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung chuẩn bị và thi đấu tốt để từng bước cụ thể hóa các mục tiêu.