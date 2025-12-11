HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tuyển U22 Việt Nam và đội bóng đá nữ

Tường Phước

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia vì thành tích xuất sắc lọt vào bán kết SEA Games 33

Ngay sau trận đấu diễn ra chiều 11-12, thông qua Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ quốc gia khi giành chiến thắng quan trọng, lọt vào bán kết môn bóng đá SEA Games 33.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của hai đội, đồng thời gửi lời động viên để hai đội tuyển quốc gia tiếp tục duy trì phong độ, hướng tới những kết quả tốt nhất ở vòng đấu tiếp theo. Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với các cầu thủ và ban huấn luyện trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

Để kịp thời động viên tinh thần thi đấu của các đội tuyển, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Thái Lan và trực tiếp dự khán trận đấu của đội tuyển nữ, trong bối cảnh cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng ra sân ở một khung giờ.

Chia sẻ sau trận đấu , ông Trần Quốc Tuấn cho biết hôm nay là ngày rất đặc biệt khi cả hai đội tuyển nam và nữ cùng thi đấu trong một khung giờ. Tuy nhiên thật vui và hạnh phúc khi cả hai đội cùng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu từ vòng bảng.

Chủ tịch VFF đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, áp lực của hai đội để mang về chiến thắng ở các trận đấu then chốt. Việc hai đội đều dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và vươn lên dẫn đầu bảng là yếu tố rất quan trọng cho những tính toán tiếp theo ở trận bán kết.

Ông Tuấn cũng nhắn nhủ các đội tuyển bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục tập trung chuẩn bị và thi đấu tốt để từng bước cụ thể hóa các mục tiêu. 

Thường trực BCH VFF đã quyết định thưởng 700 triệu đồng cho đội tuyển nữ, 600 triệu đồng với đội tuyển U22 Việt Nam vì thành tích lọt vào bán kết.

HLV Kim Sang-sik nói gì khi U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia?

HLV Kim Sang-sik nói gì khi U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia?

(NLĐO) - Vượt qua U22 Malaysia với tỉ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Hiểu Minh và Minh Phúc, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33 với vị thế nhất bảng B

BTC SEA Games lại nhầm cờ trong trận đấu U22 Việt Nam

(NLĐO) - Trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia, BTC SEA Games 33 lại một lần nữa hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam.

Xác định hai cặp bán kết bóng đá nữ SEA Games 33

(NLĐO) - Khép lại lượt cuối bảng B, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar để cùng Philippines bước vào bán kết SEA Games 33.

tuyển nữ Việt Nam thủ tướng phạm minh chính U22 Việt Nam SEA Games 33
