HLV Kim Sang-sik nói gì khi U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia?

Trình diễn xuất sắc và giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Malaysia hôm 11-12, HLV Kim Sang-sik bày tỏ cảm xúc vui mừng trong buổi họp báo sau trận. Ông Kim cũng cho rằng chiến thắng lần này đến từ việc nghiên cứu kỹ đối thủ thông qua các cuộc họp chiến thuật, phân tích trận đấu và chuẩn bị đấu pháp tốt, phương án đối phó hợp lý.

Chiến lược gia Hàn Quốc nói: "Tôi rất vui vì hôm nay Việt Nam đã chiến thắng và vào bán kết với tư cách nhất bảng. Kết quả này có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân. Ngoài ra, có một phần công không nhỏ của các cổ động viên Việt Nam tới sân và cổ vũ nhiệt tình".

HLV Kim Sang-sik góp công giúp U22 Việt Nam vào bán kết SEA GAmes 33

Nói về mục tiêu ở vòng bán kết, HLV Kim thể hiện quyết tâm: "Chúng tôi muốn quay trở lại sân Rajamangala để chơi trận chung kết và đăng quang giải đấu tại nơi này". Ông Kim lần đầu tham dự SEA Games với vai trò HLV trưởng U22 Việt Nam nhưng đã từng đưa đội bóng này lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, lọt vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng vòng loại.

Ngoài ra, thủ đô Bangkok (Thái Lan) cũng là địa điểm có duyên với HLV Kim Sang-sik khi ông từng đánh bại đội chủ nhà để đăng quang ASEAN Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam. "Chúng tôi nhất định bảo vệ niềm tự tôn và danh dự của bóng đá Việt Nam. Tôi cũng mong các nữ tuyển thủ Việt Nam thi đấu hết mình để cả hai đội tuyển quốc gia cùng tiến vào vòng chung kết" - HLV trưởng U22 Việt Nam nhấn mạnh.