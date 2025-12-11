HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

BTC SEA Games lại nhầm cờ trong trận đấu U22 Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia, BTC SEA Games 33 lại một lần nữa hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam.

Chiều 11-12, U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động, nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo sức ép lớn lên Malaysia. Hiểu Minh sớm đánh đầu mở tỉ số ở phút thứ 10 và Minh Phúc đệm bóng nâng tỉ số ở phút 22.

Sang hiệp 2, Việt Nam chủ động lùi sâu, phòng ngự phản công để giữ lợi thế. Malaysia cố gắng thay đổi nhân sự nhưng không tạo đột biến. Những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik giúp đội kiểm soát thế trận đến cuối trận và giữ nguyên tỉ số 2-0, để vào bán kết SEA Games 33 với ngôi nhất bảng B.

Tuy nhiên, sự cố lại xuất hiện khi BTC SEA Games 33 lại hiển thị sai khi quyền thay người Việt Nam nhưng lại để quốc kỳ Malaysia ở phút 68.

BTC SEA Games lại nhầm cờ trong trận đấu U22 Việt Nam - Ảnh 1.

BTC lại hiển thị sai cờ khi U22 Việt Nam thay người

Tại SEA Games 33, sự cố hiển thị sai quốc kỳ đã liên tục diễn ra trong suốt giải đấu và mang đến nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Gác lại sự cố này, tuyển U22 Việt Nam đã tiến vào bán kết cùng Philippines - đội chắc suất với 6 điểm sau hai lượt trận ở bảng C. Hai suất tiến vào vòng loại trực tiếp còn lại sẽ được xác định và phân cặp cụ thể vào ngày mai (12-12).

Hai trận đấu còn lại của vòng bảng lần lượt là cặp đấu của chủ nhà Thái Lan và Singapore vào tối nay 19 giờ tại bảng A; Indonesia và Myanmar (bảng C) vào 12-12, lúc 18 giờ.


Tin liên quan

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33

(NLĐO) - Giành chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 chiều 11-12, tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Malaysia, lên ngôi nhất bảng.

Tay vợt Việt thua vì lý do hy hữu, có khả năng lỡ nội dung đơn nam SEA Games 33

(NLĐO) - Trong ngày ra quân của đồng đội nam Quần vợt, Văn Phương có trận ra sân đầu tiên khi đang dẫn trước trong set 3 thì chấn thương và chấp nhận thua cuộc.

Nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, vào bán kết với ngôi nhất bảng B

(NLĐO) - Chiều nay (11-12), trên sân Chonburi, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +8

