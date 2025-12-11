BTC SEA Games lại nhầm cờ trong trận đấu U22 Việt Nam

Chiều 11-12, U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động, nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo sức ép lớn lên Malaysia. Hiểu Minh sớm đánh đầu mở tỉ số ở phút thứ 10 và Minh Phúc đệm bóng nâng tỉ số ở phút 22.

Sang hiệp 2, Việt Nam chủ động lùi sâu, phòng ngự phản công để giữ lợi thế. Malaysia cố gắng thay đổi nhân sự nhưng không tạo đột biến. Những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik giúp đội kiểm soát thế trận đến cuối trận và giữ nguyên tỉ số 2-0, để vào bán kết SEA Games 33 với ngôi nhất bảng B.

Tuy nhiên, sự cố lại xuất hiện khi BTC SEA Games 33 lại hiển thị sai khi quyền thay người Việt Nam nhưng lại để quốc kỳ Malaysia ở phút 68.

BTC lại hiển thị sai cờ khi U22 Việt Nam thay người

Tại SEA Games 33, sự cố hiển thị sai quốc kỳ đã liên tục diễn ra trong suốt giải đấu và mang đến nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ Đông Nam Á.

Gác lại sự cố này, tuyển U22 Việt Nam đã tiến vào bán kết cùng Philippines - đội chắc suất với 6 điểm sau hai lượt trận ở bảng C. Hai suất tiến vào vòng loại trực tiếp còn lại sẽ được xác định và phân cặp cụ thể vào ngày mai (12-12).

Hai trận đấu còn lại của vòng bảng lần lượt là cặp đấu của chủ nhà Thái Lan và Singapore vào tối nay 19 giờ tại bảng A; Indonesia và Myanmar (bảng C) vào 12-12, lúc 18 giờ.



