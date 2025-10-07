Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 13

Ngày 7-10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trong ngày làm việc thứ hai, Trung ương đã thảo luận về báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Nhật Bắc

Theo tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, trong buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ ngày 6-10.

Nội dung thảo luận bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Chiều cùng ngày 7-10, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị.

Định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước

Trước đó, sáng 6-10, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Nội dung các văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư nêu rõ nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế - xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Mặc dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển. GDP quý III/2025 tăng 8,22%, tính chung trong 9 tháng tăng 7,84%. Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỉ đồng, bằng 97,9% dự toán, xuất siêu đạt gần 17 tỉ USD. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1% đến 8,5%.

Theo Tổng Bí thư, năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

Tổng Bí thư đã gợi ý Trung ương tập trung thảo luận vào 6 trọng tâm.



Theo đó, là giữ ổn định vĩ mô: điều hành tài khóa - tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường.

Thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng: Đầu tư - tiêu dùng - xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao.

Chuyển đổi số - chuyển đổi xanh: Đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ; năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thành chân kiềng bền vững.

Nâng năng suất - chất lượng - tiêu chuẩn: Thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa.

Phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học - công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn - minh bạch - hiệu quả.

Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã được nêu ra trong Nghị quyết 57 để tăng cường tính tự chủ về khoa học - công nghệ.