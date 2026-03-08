Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Minh Chiến

(NLĐO)- Tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam.

Ngày 8-3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II). Ảnh: TTXVN

Him Lam là một trung tâm đề kháng mạnh ở phía Đông Bắc của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mà thực dân Pháp xây dựng. Tại đây, quân Pháp đã bố trí hệ thống phòng ngự vững chắc, liên hoàn, có hệ thống hỏa lực mạnh. Him Lam được coi là "cánh cửa thép" để bảo vệ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Trung tâm đề kháng Him Lam được Bộ chỉ huy mặt trận của ta chọn làm mục tiêu mở màn chiến dịch. Vào ngày 13-3-1954, quân ta đã tấn công và làm chủ Him Lam, mở màn cho chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Di tích lịch sử Him Lam nằm cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 3 km về phía Đông Bắc, có tổng diện tích gần 137.000 m2. Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam được khởi công vào cuối tháng 6-2025, với tổng mức đầu tư 91 tỉ đồng. Dự án xây dựng tập trung vào hai hạng mục chính: bức phù điêu; nhà dâng hương thiết kế hình lục giác và các công trình, hạng mục phụ trợ.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN

Bức phù điêu là điểm nhấn của di tích, tái hiện khí thế chiến đấu hào hùng của trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ - trận đánh vào Trung tâm đề kháng Him Lam (ngày 13-3-1954), với tổng diện tích 460 m2, chiều dài 45 m, chiều cao cả bệ đến điểm cao nhất 8,9 m, chất liệu đá tự nhiên.

Công trình được đầu tư xã hội hóa, nhằm tri ân các chiến sĩ Điện Biên và anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Tin liên quan

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

(NLĐO)- Trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên.

Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia cho nữ viện trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng bày tỏ mong muốn phụ nữ Việt Nam phát huy hơn nữa sứ mệnh quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Thủ tướng chỉ đạo tăng nguồn cung, mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

lễ khánh thành tỉnh Điện Biên thủ tướng phạm minh chính Điện Biên Phủ tôn tạo di tích khu di tích đề kháng him lam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo