Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Ngày 8-3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II). Ảnh: TTXVN

Him Lam là một trung tâm đề kháng mạnh ở phía Đông Bắc của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mà thực dân Pháp xây dựng. Tại đây, quân Pháp đã bố trí hệ thống phòng ngự vững chắc, liên hoàn, có hệ thống hỏa lực mạnh. Him Lam được coi là "cánh cửa thép" để bảo vệ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Trung tâm đề kháng Him Lam được Bộ chỉ huy mặt trận của ta chọn làm mục tiêu mở màn chiến dịch. Vào ngày 13-3-1954, quân ta đã tấn công và làm chủ Him Lam, mở màn cho chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Di tích lịch sử Him Lam nằm cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 3 km về phía Đông Bắc, có tổng diện tích gần 137.000 m2. Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam được khởi công vào cuối tháng 6-2025, với tổng mức đầu tư 91 tỉ đồng. Dự án xây dựng tập trung vào hai hạng mục chính: bức phù điêu; nhà dâng hương thiết kế hình lục giác và các công trình, hạng mục phụ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN

Bức phù điêu là điểm nhấn của di tích, tái hiện khí thế chiến đấu hào hùng của trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ - trận đánh vào Trung tâm đề kháng Him Lam (ngày 13-3-1954), với tổng diện tích 460 m2, chiều dài 45 m, chiều cao cả bệ đến điểm cao nhất 8,9 m, chất liệu đá tự nhiên.

Công trình được đầu tư xã hội hóa, nhằm tri ân các chiến sĩ Điện Biên và anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến mảnh đất Điện Biên anh hùng.