Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng

Chiều 23-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch khẩn trương rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách hiện hành, đặc biệt là những nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành cần tổng hợp, đề xuất đưa vào các nghị quyết trình Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là hoàn thiện thể chế, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; địa phương được quyết, được làm và phải chịu trách nhiệm. Việc phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là các khâu xin cấp phép không cần thiết; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho địa phương và các đơn vị thực hiện, tránh tình trạng tập trung quá nhiều khâu trung gian dễ phát sinh chậm trễ và sai phạm.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng cho rằng cần đa dạng hóa các kênh đầu tư theo tinh thần "ba có": có Nhà nước, có nhân dân và có doanh nghiệp cùng tham gia.

Các nhà báo, văn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Nhà nước cần xây dựng các dự án, đề án cụ thể làm cơ sở triển khai; đồng thời hoàn thiện cơ chế để khuyến khích xã hội hóa, bảo đảm người tham gia đóng góp được hưởng lợi tương xứng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh mô hình hợp tác công - tư.

Theo Thủ tướng, quá trình đầu tư cần thay đổi tư duy, tránh cách làm manh mún, tiết kiệm không đúng chỗ dẫn đến công trình kém chất lượng. Các dự án hạ tầng văn hóa, thể thao phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, hướng tới giá trị sử dụng hàng chục, hàng trăm năm.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh nguồn lực tài chính, Thủ tướng yêu cầu chú trọng phát triển nguồn nhân lực văn hóa, xây dựng cơ chế giữ chân và thu hút nhân tài, đào tạo từ sớm, từ cơ sở.

"Nhân tài không tự nhiên xuất hiện mà cần được phát hiện, bồi dưỡng và đầu tư bài bản"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ rõ thị trường văn hóa trong nước còn nhiều dư địa phát triển, cần hình thành cơ chế vận hành theo hướng minh bạch, hiện đại, trong đó nghiên cứu xây dựng các sàn giao dịch văn hóa để kết nối người sáng tạo với thị trường, thúc đẩy lưu thông sản phẩm văn hóa và khuyến khích sáng tạo.

Đối với phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng đề nghị tập trung tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, khuyến khích hình thành những doanh nghiệp, tập đoàn văn hóa mạnh đóng vai trò dẫn dắt thị trường, từng bước đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam vươn ra quốc tế.Ngoài ra, Ngành cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa thông qua số hóa di sản, phát triển bảo tàng ảo, thư viện số và các nền tảng nghệ thuật trực tuyến, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm hành động của toàn ngành trong giai đoạn tới là: Đoàn kết, thống nhất; quan sát tinh tế; sáng tạo không ngừng, lấy người dân làm trung tâm thụ hưởng các giá trị văn hóa.