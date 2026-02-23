Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng

Yến Anh

(NLĐO)- Thủ tướng đề nghị tập trung tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa giá trị kinh tế cao, khuyến khích hình thành những doanh nghiệp, tập đoàn dẫn dắt.

Chiều 23-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch khẩn trương rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách hiện hành, đặc biệt là những nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành cần tổng hợp, đề xuất đưa vào các nghị quyết trình Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là hoàn thiện thể chế, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; địa phương được quyết, được làm và phải chịu trách nhiệm. Việc phân cấp phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là các khâu xin cấp phép không cần thiết; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho địa phương và các đơn vị thực hiện, tránh tình trạng tập trung quá nhiều khâu trung gian dễ phát sinh chậm trễ và sai phạm.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng cho rằng cần đa dạng hóa các kênh đầu tư theo tinh thần "ba có": có Nhà nước, có nhân dân và có doanh nghiệp cùng tham gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng - Ảnh 3.

Các nhà báo, văn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Nhà nước cần xây dựng các dự án, đề án cụ thể làm cơ sở triển khai; đồng thời hoàn thiện cơ chế để khuyến khích xã hội hóa, bảo đảm người tham gia đóng góp được hưởng lợi tương xứng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh mô hình hợp tác công - tư.

Theo Thủ tướng, quá trình đầu tư cần thay đổi tư duy, tránh cách làm manh mún, tiết kiệm không đúng chỗ dẫn đến công trình kém chất lượng. Các dự án hạ tầng văn hóa, thể thao phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, hướng tới giá trị sử dụng hàng chục, hàng trăm năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cần sáng tạo không ngừng - Ảnh 4.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh nguồn lực tài chính, Thủ tướng yêu cầu chú trọng phát triển nguồn nhân lực văn hóa, xây dựng cơ chế giữ chân và thu hút nhân tài, đào tạo từ sớm, từ cơ sở.

"Nhân tài không tự nhiên xuất hiện mà cần được phát hiện, bồi dưỡng và đầu tư bài bản"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ rõ thị trường văn hóa trong nước còn nhiều dư địa phát triển, cần hình thành cơ chế vận hành theo hướng minh bạch, hiện đại, trong đó nghiên cứu xây dựng các sàn giao dịch văn hóa để kết nối người sáng tạo với thị trường, thúc đẩy lưu thông sản phẩm văn hóa và khuyến khích sáng tạo.

Đối với phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng đề nghị tập trung tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, khuyến khích hình thành những doanh nghiệp, tập đoàn văn hóa mạnh đóng vai trò dẫn dắt thị trường, từng bước đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam vươn ra quốc tế.Ngoài ra, Ngành cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa thông qua số hóa di sản, phát triển bảo tàng ảo, thư viện số và các nền tảng nghệ thuật trực tuyến, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm hành động của toàn ngành trong giai đoạn tới là: Đoàn kết, thống nhất; quan sát tinh tế; sáng tạo không ngừng, lấy người dân làm trung tâm thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(NLDO)- Tối 10-10, Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long.

Thủ tướng Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo