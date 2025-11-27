HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Các địa phương Nam Trung Bộ khẩn trương báo cáo thiệt hại về nhà ở do mưa lũ

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 27-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 232 về việc khẩn trương thống kê thiệt hại về nhà ở của nhân dân do mưa lũ ở Nam Trung Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng và Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo thiệt hại nhà ở do mưa lũ tại Nam Trung Bộ - Ảnh 1.

Khu vực Nam Trung Bộ vừa xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản

Vừa qua, tại khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhất là tại các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.

Sau lũ, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại, nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện cũng chưa thể hoạt động trở lại.

Sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân chịu thiệt hại do mưa lũ trước Tết Nguyên đán

Để nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng, sập, đổ, trôi, bảo đảm chỗ ở ổn định cho nhân dân trước Tết nguyên đán năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương trên khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể về số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại; Số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

Tổng kinh phí cần thiết hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa (trong đó báo cáo rõ nhu cầu kinh phí để hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà, nhu cầu kinh phí hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà; số kinh phí địa phương có thể tự cân đối từ các nguồn của địa phương và các nguồn khác do địa phương tự huy động; số kinh phí đề nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ).

UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường trước 17 giờ ngày 27-11-2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp, chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách trung ương, đồng thời đề xuất phân công các tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về trung ương hỗ trợ các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng để có thêm nguồn lực hỗ trợ nhân dân nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bảo đảm người dân có nhà ở an toàn trước Tết nguyên đán năm 2026.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa theo đề nghị của địa phương.

Thủ tướng: Các địa phương Nam Trung Bộ khẩn trương báo cáo thiệt hại về nhà ở do mưa lũ - Ảnh 1.

Tin liên quan

TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ

TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa, lũ

(NLĐO)- TP Hà Nội đã quyết định tiếp tục hỗ trợ 200 tỉ đồng giúp người dân tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiệt hại do mưa, lũ.

Phố cổ Hội An dễ bị xuống cấp sau mưa lũ

Ngập lụt kéo dài với mực nước dâng cao khiến hàng loạt di tích, nhà cổ ở Hội An đối diện nguy cơ nhanh chóng xuống cấp

Sau mưa lũ lại phát lộ "thứ không muốn thấy" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã vận động, sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom "khủng" phát lộ sau mưa lũ

