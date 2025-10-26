HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

D.Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1976, quê Nghệ An).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2359/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành là ngày 24-10-2025.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn chiều ngày 20-10-2025, ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu tham dự tán thành. Ông đảm nhiệm cương vị mới thay ông Hồ Tiến Thiệu nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh ngày 25-3-1976, quê quán: xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An; trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực; thạc sĩ Quản lý hành chính công; cử nhân Luật kinh tế; cử nhân Hành chính công; cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Trước khi làm Phó Vụ trưởng Tổ chức - Cán bộ (Ban Kinh tế Trung ương), ông Toàn có thời gian dài công tác tại Kiểm toán Nhà nước, từ vị trí chuyên viên đến Phó phòng Tổ chức, Biên chế, Tiền lương rồi du học Úc.

Sau nửa năm biệt phái giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tháng 10-2018, ông Toàn làm Vụ trưởng Tổ chức cán bộ rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Từ tháng 2-2025, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch UBND TP Huế

Ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch UBND TP Huế

(NLĐO) - Ông Phan Thiên Định có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

(NLĐO) - Trước đó, HĐND TP Cần Thơ đã thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp chuyên đề.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

