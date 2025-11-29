HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng "rốn lũ" Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) –Chiều 29-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên người dân tại xã Tây Hòa, Hòa Thịnh (Đắk Lắk).

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên người dân vùng "rốn lũ" Đắk Lắk - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại Đắk Lắk

Hòa Thịnh là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua với 25 người chết, 67 nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước lũ.

Thăm người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai. Đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên người dân vùng "rốn lũ" Đắk Lắk - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Tại đây, Thủ tướng nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho nhân dân vùng lũ. Thủ tướng tới thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn; thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên người dân vùng "rốn lũ" Đắk Lắk - Ảnh 3.

Thủ tướng tới thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên người dân vùng "rốn lũ" Đắk Lắk - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho nhân dân

Trước khi tới xã Hòa Thịnh, trực thăng chở Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đáp xuống xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Khi vừa xuống trực thăng, Thủ tướng nhanh chóng đến động viên, ân cần thăm hỏi người dân.

Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên người dân vùng "rốn lũ" Đắk Lắk - Ảnh 5.

Thủ tướng chia buồn cùng gia đình có người tử vong trong lũ lụt

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định lại đời sống của nhân dân. Bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị không có chỗ ở, thiếu nước sạch. 

Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, xây mới, tái định cư nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, hoàn thành trước Tết Nguyên đán. 

Khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học; bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để phát sinh dịch bệnh. Tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, viễn thông; khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp…

 

Tin liên quan

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Vụ việc "không nhận người tới tránh lũ" không nên xảy ra

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Vụ việc "không nhận người tới tránh lũ" không nên xảy ra

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, không nên xảy ra và yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân

Người dân vùng lũ ở Đắk Lắk nhận được các khoản hỗ trợ gì?

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo mức hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ để người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỉ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

(NLĐO) - Ngày 23-11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

hỗ trợ người dân thủ tướng phạm minh chính hậu quả mưa lũ
